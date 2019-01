The Purge L' incubo seriale del totalitarismo su Amazon Prime

The Purge rinnovata per una seconda stagione : i primi episodi in onda in Italia : Mayans MC e The Purge dall'altra, sono sicuramente le matricole più interessanti che hanno aperto questa stagione televisiva americana e non a caso entrambe sono già state rinnovate per una seconda stagione. Anche The Purge ha ottenuto il rinnovo qualche ora proprio da USA Network che si è detta soddisfatta dei risultati raggiunti e della possibilità di poter andare ancora di più a fondo della mitologia della serie nei nuovi episodi in onda ...

