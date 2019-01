eurogamer

: Peter Sollett dirigerà il film Warner Bros. di Minecraft #Minecraft - Eurogamer_it : Peter Sollett dirigerà il film Warner Bros. di Minecraft #Minecraft - GeorgeGallos1 : Minecraft arriva al cinema: Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. - Nadnad3010 : #video #games #giocare Minecraft arriva al cinema: Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. -

(Di sabato 12 gennaio 2019)è pronto per sbarcare anche al cinema e a dirigere la regia avremo, come possiamo vedere su Variety.Il, prodotto da., rappresenterà solamente l'ennesimo "mondo" realizzato nello stile inconfondibile a cubetti. Milioni di giocatori in tutti il mondo sono infatti abituati a creare ed esplorare mondi diversi sullo schermo del proprio PC o della propria TV con una console, ma adesso l'annuncio è ufficiale e trovato il regista, possiamo dare l'avvio al countdown per l'arrivo nelle sale.è un vero proprio fenomeno capace di ispirare romanzi, fun fiction e ora anche un vero e propriocome solo Hollywood sa fare.. è alle prese col progetto dal 2014, da quando ha acquistato i diritti del franchise.Read more…