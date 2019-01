Perugia | giornata di dialogo cattolico-ebraico

Volley - 17a giornata SuperLega 2019 : Perugia-Civitanova anticipo stellare! Modena in agguato - Trento per allungare in vetta : Andrà in scena tra domani, sabato 12, e dopodomani, domenica 13 gennaio, la diciassettesima giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Il piatto forte del quarto turno del girone di ritorno sarà l’anticipo tra Perugia e Civitanova, sfida decisiva che potrà incidere in maniera determinante sulla classifica. Tra le altre partite in programma, occhi puntati anche sull’intrigante scontro tra ...

Volley : Superlega - Perugia-Civitanova anticipo di lusso della 4a giornata : Nei primi allenamenti settimanali Valentini ha rinunciato al regista Zhukouski, ma crede nell'impresa con i Campioni del Mondo, che ora detengono il miglior muro, 150,. Codarin a 1 gara dalle 100 in ...

Volley - SuperLega 2019 : 16^ giornata - Trento-Perugia vale il primo posto! Civitanova e Modena per restare in scia : Trento-Perugia è il big match della 16^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Sabato 5 gennaio (ore 18.00) si affronteranno la prima e la seconda della classifica, separate da appena un punto: i dolomitici vanno a caccia dell’incredibile sorpasso, i Campioni d’Italia sperano di allungare in vetta alla generale. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso e sentito, i Block Devils dovevano ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - Perugia si salva con Verona. Trento a -1 - Civitanova e Modena vincono : Non ci sono soste per la SuperLega, oggi si è completata la 15^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia si conferma al comando della classifica ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Sora nell’anticipo. I Campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break: dopo un drammatico finale di terzo ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - prosegue la lotta Perugia-Trento. Civitanova in scia - Modena per rialzarsi : La SuperLega non conosce soste e, dopo aver giocato a Santo Stefano, torna in campo nel weekend del 29-30 dicembre per la 15^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile entra nel vivo del girone di ritorno e sono tanti i temi caldi all’ordine del giorno, il turno si preannuncia scoppiettante e avvincente con possibili colpi di scena che potrebbero rimescolare le carte. Trento aprirà le danze nell’anticipo di sabato ...

Volley - SuperLega 2019 : 14^ giornata - Perugia continua la corsa. Trento e Civitanova rispondono - Modena suda a Sora : Santo Stefano davvero pirotecnico con la 14^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile: il primo turno del girone di ritorno regala grandi emozioni e non mancano i colpi di scena nel mercoledì di festa che ha come sempre richiamato grande pubblico nei vari palazzetti. Prosegue la cavalcata di Perugia in testa alla classifica, i Block Devils dominano in lungo e in largo sul campo di Latina, imponendosi con un ...

Video/ Cittadella-Perugia - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - 17giornata - : Video Cittadella-Perugia , 2-2, : highlights e gol della partita valevole per la 17giornata di Serie B. Le due squadre si spartiscono la posta in palio.

Volley - Superlega 2019 - tredicesima giornata. Perugia campione d’inverno. De Giorgi riaccende Civitanova. Trento : che sudata! : La Sir Safety Perugia non si distrae e conquista il titolo di campione d’inverno con un successo tutt’altro che scontato ma più facile del previsto nell’ultima giornata d’andata tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano. La squadra umbra si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) sui lombardi e tiene a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Soffre le pene dell’inferno la seconda della ...

Volley - SuperLega 2019 : 13^ giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Modena rischia - si chiude l’andata : Domenica 23 dicembre tutti in campo contemporaneamente alle ore 18.00 per la 13^ giornata della SuperLega, l’ultimo turno del girone d’andata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Si decide il tabellone della Coppa Italia a cui parteciperanno le prime otto della classifica generale, tante sfide affascinanti in palio che sicuramente ci regaleranno grandi emozioni sotto l’albero di Natale (si tornerà poi a giocare a ...

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Trento batte Modena! Campioni del Mondo a -1 da Perugia - vincono Milano e Monza : Spettacolare pomeriggio per la SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile sceso in campo per una vibrante dodicesima giornata (la penultima del girone di andata che si concluderà domenica prossima, consegnandoci anche il tabellone della Coppa Italia). I riflettori erano tutti puntati sul big match tra Trento e Modena, la risposta arrivata dal Monte Bondone è chiara: i Campioni del Mondo possono seriamente lottare per ...

