MSI Optix MAG271CR - recensione

eurogamer

: Il nostro gaming desktop Trident X ed il monitor Optix MPG341CQR ultra-wide curvo portano la tua esperienza di gio… - msi_italy : Il nostro gaming desktop Trident X ed il monitor Optix MPG341CQR ultra-wide curvo portano la tua esperienza di gio… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Ormai il mondo dei videogiocatori (e non solo) è da tempo diviso tra due categorie di persone: quelle che apprezzano gli schermi curvi e quelli che, invece, non li possono toccare nemmeno con un bastone. Ovviamente questaè rivolta solo alla prima tipologia, visto che il monitordi MSI, di cui vi parliamo oggi, ha una curvatura piuttosto accentuata di 1800R con una diagonale di 27''.Curvature così importanti possono non essere adatte per tutti i generi videoludici: un monitor di questo tipo, ad esempio, può essere perfetto per gettare il giocatore all'interno dell'azione di un racing game o di uno sparatutto in prima persona, ma anche per titoli in terza persona. Sicuramente, però, rischia di risultare controproducente se si è affezionati a videogiochi di tipo gestionale o strategico.Lo stesso discorso si può applicare alla sfera lavorativa, che non trae ...