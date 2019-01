tp24

: La Sicilia si impoverisce e invecchia e i ragazzi fuggono. L'allarme dei vescovi siciliani - Tp24it : La Sicilia si impoverisce e invecchia e i ragazzi fuggono. L'allarme dei vescovi siciliani -

(Di sabato 12 gennaio 2019) 'In questo ultimo decennio si è assistito e si continua ad assistere a una crisi generazionale che vede lasempre più povera e vecchia. I giovani guardano la nostra terra come luogo di non ...