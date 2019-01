Juve | Allegri | Contento di aver passato il turno Kean? Deve crescere

Bologna-Juve - Allegri : “sono soddisfatto - importante il passaggio del turno” : Successo per la Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni Rai: “sono soddisfatto per quello che hanno fatto i ragazzi, per il passaggio del turno, non era facile vincere, abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, bene nel secondo bene, partita positiva dopo la pausa. Il Milan? Partita secca, saremo pronti. Kean? Sui cross attacca bene il primo palo, è giovane e deve ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la formazione ufficiale di Allegri : TORINO - La Juventus torna in campo. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori che in caso di ko significherebbe addio anticipato ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la probabile formazione di Allegri : TORINO - La Juventus torna in campo. La squadra di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna agli ottavi di Coppa Italia: una gara da dentro o fuori che in caso di ko significherebbe addio anticipato ...

Juventus - in Coppa Italia Allegri opta per un mini turnover : in attacco spazio a Kean : Per i tifosi l'attesa del ritorno alle gare ufficiali della Juventus è terminata perché stasera allo stadio Dall'Ara c'è l'ottavo di finale di Coppa Italia, primo match dell'anno da non sbagliare. La gara contro il Bologna, come ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia, non è da sottovalutare perché i padroni di casa cercheranno l'impresa ed essendo una partita secca non ci sono repliche. Il tecnico livornese, se da un lato può ...

Juventus-Bologna - i convocati di mister Allegri : Juventus, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di pedine importanti per la gara di Coppa Italia contro il Bologna L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per il match di domani sera a Bologna, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non parteciperanno alla trasferta né Mario Mandzukic né Joao Candelo. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, ...

Juve - paura per Mandzukic. Allegri : "No good". Salta la Supercoppa? : 'Mario? No good, come dice sempre lui' . Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera contro il Bologna , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ...

Juventus - Mandzukic preoccupa Allegri - ma le alternative in attacco non mancano : In tarda mattinata, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Il tecnico della Juventus non si è sbilanciato molto sulle scelte di formazione visto che l'allenamento sarà nel pomeriggio. Dunque per sapere chi giocherà in Coppa Italia bisognerà attendere la serata di oggi. Per il match contro il Bologna non ci sarà Mario Mandzukic che si è infortunato ieri ai flessori della coscia sinistra. ...

Juventus - Allegri : 'Da domani ci giochiamo la stagione. Sul razzismo ci si riempie la bocca di slogan' : ' Per ora i ragazzi hanno fatto delle belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa nulla. Da domani al primo giugno ci giochiamo l'intera stagione ' . Così Massimiliano Allegri alla vigilia della ...

Juventus - conferenza Allegri : “Mercato? Ora non ci serve nessuno” : conferenza Allegri – Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Bologna, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande riguardo il mercato. Allegri ha inizialmente risposto alla domanda sulla partita di domani: “La prima partita dell’anno è quella più difficile. Perché se no domani rischiamo di aver […] L'articolo Juventus, conferenza Allegri: ...

Juventus - Allegri a tutto campo : la formazione - il mercato - il caso Ronaldo e le ultime polemiche : “Per ora i ragazzi hanno fatto delle belle vittorie, ma non abbiamo portato a casa nulla. Da domani al primo giugno ci giochiamo l’intera stagione”. Sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta contro il Bologna di Coppa Italia, “un obiettivo come lo scudetto, la Champions e la Supercoppa di mercoledì. Dovremo affrontare la partita nel modo migliore, sapendo che non c’è replica ...

Juventus - Allegri : "La Coppa Italia è un obiettivo. Mercato? Stiamo bene così" : Prima la Coppa Italia, poi tutto il resto. Allegri ha le idee chiare per la sua Juventus: "Contro il Bologna ci giochiamo tutta la stagione perché questo trofeo è un obiettivo come gli altri. Dovremo ...

Coppa Italia - Bologna-Juventus : la conferenza di Massimiliano Allegri LIVE : LIVE 12:12 11 gen Ci sarà una diversa gestione di Ronaldo in questa seconda parte? Per ora non è mai andato in Nazionale, le sei partite che si è risparmiato con il Portogallo le ha poi recuperate in ...

Calciomercato Juventus - Icardi lontano dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

