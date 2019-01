Il boom l’ha visto solo Di Maio

huffingtonpost

(Di sabato 12 gennaio 2019) In Italia ci sarà nuovoeconomico, simile per portata a quello del cosiddetto miracolo economico a cavallo tra gli anni '50 e '60, quando si realizzò un tasso di crescita mai più verificatosi nella storia del nostro paese. Aveva detto Di. Tutto ciò malgrado gli indicatori economici internazionali e nostrani avessero fino a quel momento preesattamente il contrario. Ma gli è andata proprio male.Le meravigliose sorti e progressive dell'economia italiana sono state subito impietosamente smentite dai dati diffusi dall'Istat che ci inchiodano ad una ben diversa e sgradita realtà. Persino il Presidente del consiglio Conte, in evidente dissintonia con il ministro dello Sviluppo economico, ha immediatamente dichiarato che si attendeva un dato negativo per l'economia italiana come per il resto dell' Europa,Ma le cose sono andate peggio ...