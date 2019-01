Diabete | cancro e infarto | i super cibi che proteggono dal rischio

dilei

(Di sabato 12 gennaio 2019) La salute del nostro corpo passa dalla tavola: cresce sempre di più la consapevolezza che per stare bene, e ridurre i rischi di malattie, si debba seguire una dieta attenta.A confermare ulteriormente questo fatto è arrivato anche lo studio condotto da Andrew Reynolds dell’Università di Otago in Nuova Zelanda. Il risultato delle sue analisi è stato poi pubblicato sulla rivista Lancet. Per lo scienziato non ci sono dubbi: fibre alimentari e cereali integrali, se diventano un’abitudine sulla nostra tavola, possono essere dei potenti alleati per ridurre ildi, ictus e, ovvero le malattie non trasmissibili.Lo studio, che è stato commissionato dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e coordinato da Jim Mann, ha visto la revisione di 185 ricerche realizzate in circa 40 anni.Se si guarda nel dettaglio emerge che più si consumano cereali ...