Serie B | prove di ritorno a 20 squadre | oggi l’assemblea

Calcio - i migliori italiani della dodicesima giornata di Serie A. Parolo ancora a segno - Provedel impeccabile - si rivede Cristante : La dodicesima giornata della Serie A di Calcio ha visto Juventus e Napoli proseguire la loro marcia, superando rispettivamente Milan e Genoa, mentre l’Inter ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Marco Parolo (Lazio): tre gol in una settimana, dopo SPAL e Marsiglia, va a segno anche con il Sassuolo. Si fa trovare ...