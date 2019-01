Renzi contro Taverna e M5S | “Vi vedo nervosi Con la vostra cialtronaggine rendete

Vaccini - Grillo e Renzi con Burioni per difenderne la validità : è bufera sui social contro il comico genovese : Questi i 5 punti su cui Burioni impegna le forze politiche e su cui Matteo Renzi e Bewppe Grillo si sono trovati d'accordo: 1, sostenere la Scienza come valore universale di progresso dell'umanità, ...

Grillo e Renzi firmano il patto per la Scienza No vax contro il leader M5s : "Un traditore" | Lui si difende : non conosco Burioni : Dal virologo un appello a tutte le forze politiche per fermare la cosiddetta "pseudo-Scienza": a firmarlo molti personaggi politici, compreso Beppe Grillo. I no vax non gradiscono e lui risponde che il testo gli è stato sottoposto non da Burioni ma dall'immunologo Guido Silvestri.

Vaccini - Burioni : “Da Grillo a Renzi - sostegno trasversale al mio manifesto per la scienza e contro la pseudomedicina” : “Oggi è successa una cosa molto importante: Beppe Grillo e Matteo Renzi hanno sottoscritto (insieme a molti altri), un patto a difesa della scienza“. Così sul suo sito il virologo Roberto Burioni , sostenitore delle recenti leggi sull’obbligo vaccinale, lancia un appello, una sorta di manifesto, rivolto a tutte le forze politiche italiane. E a firmarlo, scrive lui stesso, sono in molti, con orientamenti politici diversi: dal ...

"Regionalismo diffeRenziato. L'Italia - una e indivisibile" - lunedì 14 l'incontro a Campobasso : GIANFRANCO VIESTI Professore Ordinario di Economia Applicata Università di Bari e il dottor LUCA BIANCHI Direttore nazionale Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno , SVIMEZ, . ...

Alda D'Eusanio in tv contro Renzi : "Un giorno si sente un c.. - un giorno...l'altro" : L'affondo contro Matteo Renzi è arrivato durante l'ultima puntata di Cr4-La repubblica delle donne. Ospiti in studio Roberto D'Agostino e Alfonso Signorini. A un certo punto sugli schermi alle spalle ...

Quando Di Maio si scagliava contro il «Salvabanche» Boschi e Renzi : «Smentiti 5 anni di insulti contro di noi» : L’intervento alla Camera di Di Maio l’8 marzo 2017. Così il leader M5S attaccava il governo Gentiloni

Banca Carige - Renzi contro Salvini-Di Maio : 'Vergognatevi'/ Governo interviene - Lannutti - M5s - scettico : Carige, interviene il Governo: pronto l'ombrello pubblico. Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Possibile nazionalizzazione.

Carige - Renzi contro Salvini e Di Maio : 'Vergognatevi - su banche ci avete insultato per anni' : Per l'ex presidente del Consiglio 'sono bastati 10 minuti di una riunione notturna del Cdm per smentire cinque anni di menzogne contro di noi' -

Carige - Franco Bechis contro Lega e M5s : "Il loro salvabanche - fanno come Matteo Renzi e il Pd" : Anche il governo del cambiamento ha il suo salvabanche. Il direttore del Tempo Franco Bechis è ironico ma non troppo quando rivolge al M5s e alla Lega il peggior insulto possibile per loro: "Siete come il Pd, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni". Leggi anche: Quando il premier Conte diceva "dal governo

Carige - Renzi e Boschi contro il governo : “Ha salvato banca - come noi”. Salvini : “Noi intervenuti a difesa risparmiatori” : Il governo “ha salvato una banca“, “ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi”. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi all’attacco di Lega e M5s dopo il Consiglio dei ministri che lunedì in tarda serata ha varato il decreto Tutela risparmi per risolvere la questione di banca Carige. L’esecutivo Conte ha stabilito di fornire una garanzia statale per i bond emessi dall’istituto bancario e previsto la possibilità di ...

"Vergognatevi" - Renzi contro Salvini e Di Maio : Matteo Renzi va all'attacco di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, dopo l'intervento del governo su banca Carige . E in un video postato su Twitter punta il dito contro i due vicepremier: "Sono bastati ...

Carige - Renzi : “Salvini e Di Maio - vergognatevi. Avete truffato gli italiani sulle banche : contro il Pd solo menzogne” : “Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi”. A dirlo, in un video su Facebook, Matteo Renzi, commentando il caso Carige dopo il Cdm di ieri. L'articolo Carige, Renzi: “Salvini e Di Maio, vergognatevi. Avete truffato gli italiani sulle banche: contro il Pd solo menzogne” ...