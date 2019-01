huffingtonpost

: Il procuratore Cafiero De Raho: “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro” - petergomezblog : Il procuratore Cafiero De Raho: “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro” - HuffPostItalia : Matteo Messina Denaro non è più il ricercato numero uno. Palermo: 'Non ha più un ruolo' - lasiciliait : Matteo Messina Denaro il boss che non conta più niente -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Non avrebbe un ruolo in Cosa nostra, non detta le strategie criminali, forse è latitante all'estero e non ha contatti con le cosche. A sorpresa il questore di, Renato Cortese, uno che di mafia ne capisce basti solo ricordare che ha diretto la cattura del boss dei boss Bernardo Provenzano nel 2006 preso dopo 43 anni di latitanza, dice la sua sull'ultima primula rossa di Cosa nostra il trapanese, classe 1962,dal '93 e dal '94 anche in "campo internazionale" per mafia, stragi e omicidi. In un'intervista al Sole24 ore online il poliziotto dice: "In questo momento storico dalle indagini su, ma anche su tutte le altre province siciliane, non credo emerga un ruolo attivo del latitante nel panorama criminale e mafioso siciliano. Per cui è un soggetto che probabilmente non ha più alcun ruolo nell'organizzazione e che quindi ...