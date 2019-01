«Masterchef» | tutto sull' edizione 2019 | giudici | prove e ospiti

Masterchef All Stars - il vincitore Michele Cannistraro : "Ora sogno un programma tutto mio..." : È Michele Cannistraro la stella tra le stelle, il vincitore della prima edizione di MasterChef All Stars , il cooking show prodotto da Endemol Shine per Sky Uno. Michele , classe 1980, di Rozzano, ieri sera ha battuto gli chef avversari Rubina Rovini e Simone Finetti e in meno di due ore e mezza di tempo ha dovuto ideare un menù personalizzato da sottoporre al difficile giudizio dei giudici Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo – ...

Il vincitore di Masterchef All Stars annunciato da Giorgio Locatelli nella finale del 10 gennaio : tutto pronto per l’edizione “normale” : Mancano poche ore all'annuncio del vincitore di Masterchef All Stars e sembra che quest'onore spetterà proprio allo chef stellato Giorgio Locatelli che da giovedì sarà parte integrante della versione "normale" del cooking show di Sky. Lo chef sarà giudice al fianco di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo non solo per prendere parte a questa finalissima ma anche per lanciare la versione "normale" del programma in onda da giovedì ...