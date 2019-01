Farmaci | un’app prevede l’overdose dagli oppiodi

Riconoscimenti ai nuovi servizi in sanità : un’app per Farmacisti ospedalieri e un nuovo sistema per la sanificazione con l’ozono : Grande il dinamismo della nostra piccola e media impresa, delle start up frutto della capacità di molti e della lungimiranza di manager e imprenditori che amano rischiare e scommettere, investire e vincere come in questo caso. E’ importante poter dare visibilità e far conoscere il lavoro e la capacità della nostra microimpresa di “saper fare” grazie alla conoscenza, ai contenuti e alla tecnologia. Il settore sanitario trova ...