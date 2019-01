Dianne Oxberry | meteorologa della BBC muore a 51 anni a causa di un cancro

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il Regno Unito piange uno dei suoi volti televisivi più noti. E’ morta a soli 51BBC.era diventata famosa prima grazie alla conduzione di programmi radiofonici ma la grande popolarità era arrivata con la conduzione delle previsioni del tempo per la BBC North West. Una conduzione durata 20. Laè morta all’ospedale di Manchester nella mattinata di giovedì 10 gennaio. Lo scorso mese di dicembre le sue condizioni si salute erano improvvisamente peggiorate. La diagnosi: una forma aggressiva di“Era una moglie e madre straordinaria – ha detto il marito, il cameraman Ian Hindle -. È stata fonte di ispirazione per tutti coloro che l’hanno accolta nelle loro case come se fosse una di famiglia. Lascia un vuoto incolmabile, ma vivrà per sempre nei nostri cuori”. “Ha avuto una carriera notevole ...