Reddito | accesso a 260 000 invalidi Di Maio | ' Ridotta la platea stranieri'

Reddito di cittadinanza - Di Maio : "Accesso per 260.000 invalidi italiani" : "Tesoretto da 400 milioni di euro per pensioni minime per gli invalidi e per i centri per l'impiego". D'accordo il ministro Salvini: "Ha il nostro appoggio"