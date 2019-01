Ragazzo vende rene per comprare iPhone e ora è in dialisi perenne | non è una bufala ma

optimaitalia

(Di giovedì 10 gennaio 2019)Unsolo pere iPad? Non è un ae neanche pura fantascienza ma un fatto reale, anche se avvenuto oramai nel lontano 2011. Eppure gli strascichi della vicenda per il giovane sono ora più che mai reali:mente legato ad un macchinario, la vittima (suo malgrado) della vicenda è costretta alla, senza alcuna prospettiva di miglioramento futuro.Ilcinese protagonista del fatto si chiama Xiao Wang e all'epoca dei fatti (oramai avvenuti 8 anni fa), prese in autonomia e di nascosto dai suoi genitori, una decisione oltremodo drastica: il giovane "donò"e il suoperun ie un iPad, in cambio della somma di circa 2600 euro. Il tutto senza consulrae un parente o un amico ma avvalendosi di due intermediari che lo misero in contatto con un dottore complice che avrebbe poi eseguito l'operazione.Inutile dire ...