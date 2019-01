R Mussolini | Roma sempre più pericolosa | non si fa nulla per proteggerla

The Guardian : 'Calendari di Mussolini in vendita a Roma - il populismo smonta i tabù' : La giornalista Angela Giuffrida, in un articolo pubblicato ieri su The Guardian, mette in relazione la vendita dei calendari del Duce con l'ascesa del populismo di destra. Nonostante la storia del Ventennio sia segnata da stermini e dittatura, i cosiddetti 'nostalgici' sono sempre esistiti e oggi, forse, sono addirittura aumentati. La domanda è aumentata con l'accrescersi del populismo ''Le fazioni nostalgiche della popolazione italiana hanno ...

Mussolini : gestione scellerata rifiuti non ricada su romani : Roma – “La mala gestione e l’inettitudine della giunta grillina, che inventa effimeri stratagemmi per gestire l’emergenza rifiuti, non puo’ piu’ ricadere sulla cittadinanza. Allo scenario catastrofico che ci siamo trovati davanti ieri mattina si e’ aggiunto, gia’ dopo poche ore, lo spettacolo pietoso in cui il primo cittadino di una capitale europea va pietendo aiuti con appelli urbi et ...

Salvini : “Creare Asse Roma-Berlino”. Polemica per l'espressione che richiama il patto Hitler-Mussolini : "L'Asse Roma-Berlino è fondamentale per rilanciare l'Europa e farò di tutto per rilanciarlo visti anche i problemi che ci sono in Francia", questa la frase pronunciata dal vicepremier Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti internazionali durante una conferenza a Roma nella sede della Stampa Estera.Le parole di Salvini riportano subito alla mente l'intesa sottoscritta da Adolf Hitler e Benito Mussolini, nota come ...

R.Mussolini : Salvini non dica più nulla - buche a Roma le pagano cittadini : Roma – “Basta spot. La stretta su multe, l’aumento della tassa di soggiorno ed altre imposte per i cittadini per poter riparare le buche delle strade di Roma e’ notizia di oggi apparsa sui giornali. Cosi’ mentre i cittadini Romani saranno ancora chiamati a pagare di tasca propria i danni dell’ amministrazione pentastellata, dal Governo si continua il gioco, poco simpatico, degli annunci. Continua il ...

R.Mussolini : presenza cinghiali a Roma emergenza sempre più grande : Roma – “La presenza dei cinghiali in diverse aree del quadrante nord di Roma, ma anche in altre zone della nostra citta’, e’ diventata un’emergenza sempre piu’ incalzante alla quale occorre porre rimedio nel minor tempo possibile. Ne va della sicurezza, dell’incolumita’ e della salute dei cittadini. Per questo motivo gia’ dai prossimi giorni sull’intero territorio del XV Municipio, ...

Roma - Ciro di 'Gomorra' interpreta il libro di Scurati su Mussolini : 'Sono lo sbandato per eccellenza, il protettore degli smobilitati, lo sperduto alla ricerca della strada. Ma l'azienda c'è e bisogna portarla avanti'. È uno dei passaggi clou dell'ultimo libro di ...

Stasera Italia - lite tra Alessandra Mussolini e Andrea Romano su Piazzale Loreto : Accesissimo scontro, ieri 1 novembre su Rete 4, a Stasera Italia . Si sono scornati Andrea Romano del Pd e Alessandra Mussolini . Tema, non proprio d'attualità: Piazzale Loreto. Il piddino, incalzato ...