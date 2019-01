Quella di Burioni è un’idea di scienza vecchia e superata E il suo patto lo conferma

ilfattoquotidiano

: RT @Corvelva: @beppe_grillo Il problema è la definizione oggi di scienza. Se è quella di Burioni, che inneggia all'esclusione sociale, allo… - Giandom84354994 : RT @Corvelva: @beppe_grillo Il problema è la definizione oggi di scienza. Se è quella di Burioni, che inneggia all'esclusione sociale, allo… - SaraMas : RT @Corvelva: @beppe_grillo Il problema è la definizione oggi di scienza. Se è quella di Burioni, che inneggia all'esclusione sociale, allo… - Cinzia15021967 : RT @Corvelva: @beppe_grillo Il problema è la definizione oggi di scienza. Se è quella di Burioni, che inneggia all'esclusione sociale, allo… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Qualsiasi verità o valore ovvio e indiscutibile di cui appare superflua ogni spiegazione si definisce “truismo”. Dire che lasia un valore e nello stesso tempo una verità è un truismo. Fare untrasversale su un truismo è una operazione che non ha senso perché è come se io ne proponessi uno sul valore del sole. Ma allora perché proporre un manifesto sulla? E soprattutto perché proporlo solo alla politica?Evidentemente il proponente ha in testa una propria idea diche per una infinità di ragioni, nonostante essa come concetto generale sia un truismo, non è uguale adi milioni di persone e adi migliaia e migliaia di esperti; un’idea cioè che potrebbe essere persino contestata a causa soprattutto dei suoi anacronistici modi di essere. Attraverso il“contro la pseudomedicina”, sottoscritto anche da Matteo ...