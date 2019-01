Kena Mobile | la low cost di Tim ha ufficialmente aggiornato i giga utilizzabili in roaming

Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile - Kena Mobile - Fastweb - PosteMobile - CoopVoce - Lycamobile e Tiscali : Risulta piuttosto complesso tenere d’occhio le Migliori offerte telefoniche proposte dagli operatori virtuali (MVNO) in quanto sono tantissimi e ognuno di loro mette […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e Tiscali proviene da TuttoAndroid.

GB utilizzabili in roaming con Kena Mobile : aggiornamento quantità : Kena Mobile (gestore virtuale di cui detiene gestione il main provider TIM) non costituisce eccezione, e si adegua anch'esso alla normativa europea che sancisce l'aumento dei GB usufruibili in roaming UE (il massimale previsto dal 1 gennaio 2019 è di 4.50 euro, contro i 6 euro validi fino al 31 dicembre 2018, e così via discorrendo, sempre in calo, fino al 2022). Ha aggiornato il quantitativo di GB disponibili in roaming UE anche ho. Mobile, ...

Kena Mobile ha aggiornato le proprie offerte aumentando i Giga che gli utenti possono sfruttare in roaming nei Paesi dell'Unione europea.

Scopriamo insieme quali sono le ultime novità in casa Kena Mobile (operatore virtuale di TIM) tra piccoli sconti, indiscrezioni ed anticipazioni

Kena Mobile e Wind tentano i nuovi clienti con offerte a partire da 4,99 euro: si tratta di Kena Xmas e di All Inclusive 40 Fire/Flash

Kena Mobile proroga la scadenza per attivare Kena 9,99 e offre ancora la possibilità di attivare le offerte Kena Xmas.

Kena ha deciso di scontare, fino a nuova comunicazione, il costo di attivazione dell'offerta Kena 9,99 nei propri punti vendita.

tramite il servizio Kena check-in è ora possibile attivare le nuove SIM Kena Mobile tramite video identificazione con un operatore.

Promozioni Iliad - Kena Mobile e Ho.Mobile : l'azienda francese lancia i nuovi iPhone : Il Black Friday ed il Cyber Monday sono state occasioni per le low cost di promuovere le loro offerte vantaggiose: in particolar modo le protagoniste indiscusse sono state Kena Mobile e Ho.Mobile che come al solito hanno deciso di 'sfidare' soprattutto la 'rivale' principale, Iliad, che in pochi mesi dal lancio sul mercato italiano ha raggiunto più di 2 milioni di utenti attivi. Una delle più attive è sicuramente Kena Mobile, che di recente ha ...

Perché il 4G Kena Mobile non funziona su smartphone Nokia? Aggiornamento in arrivo : Il 4G Kena Mobile è una gradita sorpresa per tutti i clienti dell'operatore a partire da quest'autunno. La migliorata velocità di connessione alla rete dati sembrava destinata a rivoluzionare l'esperienza d'uso degli utenti ma purtroppo il servizio migliorativo, al momento, non è garantito ad uno specifico gruppo di utenti, più precisamente quelli in possesso di un device Nokia. Nokia e il 4G Kena Mobile sembrerebbero proprio non andare ...

Il nome non è dei più originali, anzi, fatto sta però che questa nuova offerta di Kena Mobile possiede tutte le caratteristiche per riscuotere successo, soprattutto fra chi cerca tanto traffico dati internet.

Promozioni Kena Mobile : Star Black è attivabile online entro il 26 novembre : La settimana del Black Friday ci ha regalato molte sorprese dal punto di vista delle offerte di telefonia Mobile, con protagonisti indiscussi non solo i brand principali come Tim, Vodafone o Wind ma anche le low cost, su tutte Kena Mobile e Ho.Mobile. A proposito della low cost di Tim, dopo aver raggiunto e superato il milione di utenti attivi, ha ufficialmente modificato le offerte attivabili online e presso i punti vendita: attualmente infatti ...

Promozioni Kena Mobile - smentita ufficiale su offerta da 5 - 99 euro per gli utenti Iliad : Ci avviciniamo al Black Friday, ed anche i brand di telefonia Mobile stanno improntando la loro strategia commerciale proprio per valorizzare questa importante ricorrenza, importata dall'America. A tal proposito, molti brand stanno lanciando interessanti tariffe, utilizzando spesso e volentieri i propri siti o le pagine social ufficiali. In questo contesto, purtroppo alcuni siti di informazione, anche attendibili, divulgano fantomatiche offerte ...