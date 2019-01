Infortunio Mandzukic | il croato si ferma | Supercoppa a rischio

Juventus - Infortunio per Mandzukic : in Coppa Italia novità in attacco : Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus. I bianconeri stanno intensificando le sedute in vista della Coppa Italia. Infatti, per la Juve l'appuntamento contro il Bologna è ormai alle porte. Sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per affrontare i rossoblu. Probabilmente per questo match i bianconeri si presenteranno con alcuni cambi di formazione, anche perché poi la squadra sarà ...

Infortunio Mandzukic - il calciatore della Juve potrebbe saltare la Supercoppa italiana : Infortunio Mandzukic, il centravanti bianconero a serio rischio in vista della Supercoppa italiana che la Juve giocherà a Gedda contro il Milan Infortunio Mandzukic – Mario Mandzukic tiene in ansia la Juventus in vista della sfida della Supercoppa italiana con il Milan in programma il 16 gennaio a Gedda. L’attaccante croato, fa sapere il club bianconero, durante l’allenamento odierno ha accusato un problema ai flessori ...

Infortunio Mandzukic - tegola Juve : l’attaccante a rischio per la Supercoppa : Infortunio Mandzukic – Tra due giorni si torna in campo. Sul campo di gara almeno, perché su quello di allenamento la Juventus lavora già da martedì, in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia che sabato sera la vedrà in trasferta a Bologna. Questa mattina i bianconeri si sono dedicati a esercizi di tecnica e alla tattica da replicare allo stadio Dall’Ara. Durante la seduta Mario Mandzukic ha accusato un problema ai ...

Juve - Infortunio per Mandzukic : a rischio la Supercoppa contro il Milan : Durante la seduta di allenamento della Juventus alla Continassa il croato Mario Mandzukic ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra la cui entità dovrà essere valutata nei ...

Infortunio Mandzukic - tegola Juventus : l’attaccante si ferma di nuovo! : Infortunio Mandzukic – Si avvicina l’anticipo serale valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Cagliari con la squadra di Allegri chiamata a rispondere alle vittorie di Napoli ed Inter. Nel frattempo tegola per Allegri, non prenderà parte al match Mario Mandzukic. Il croato sembrava aver recuperato mentre oggi ha accusato un ulteriore problema alla caviglia che l’ha costretto a saltare ...