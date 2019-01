Gioco d' azzardo in un bar | bloccate 7 persone

Torrigiani : Empoli e il Gioco d'azzardo - numeri shock : In questo settore, così come in molti altri, è naturalmente la politica a dettare la linea, in particolare l'Agenzia Dogane e Monopoli che fa parte del Ministero dell'Economia. Le cifre in ballo sono ...

Ma per chi sale il conto delle tasse? Non solo banche e Gioco d'azzardo : E ancora i grandi gruppi dell'economia digitale, quelli colpiti dalla web tax, con 1,3 miliardi di euro. Fin qui si tratta dei nemici dichiarati del governo nato dall'alleanza tra Lega e Movimento 5 ...

Italiani - cresce la passione per il Gioco d'azzardo. Preoccupa il rischio dipendenza : Italiani e gioco, un binomio dalle cifre record che ci restituiscono la fotografia di un settore che non conosce segno meno: con la crisi che fa la voce grossa ormai da anni, cresce anche la fetta di ...

Il 2018 anno record per il Gioco d'azzardo : 107,3 miliardi di euro la cifra raccolta per i giochi a premio, +5,6% rispetto al 2017 quando, secondo gli ultimi dati dell''agenzia delle dogane e dei Monopoli di Stato, l'ammontare complessivo delle ...

Nainggolan ed il vizietto del Gioco d’azzardo : 150mila euro da pagare al casinò e l’assegno viene clonato : Radja Nainggolan alle prese con un caso di contraffazione che lo vede protagonista, un assegno destinato al casinò di Montecarlo è stato clonato ed incassato Radja Nainggolan è stato protagonista di una truffa da 150mila euro, legata al suo vizio per il gioco d’azzardo. Il calciatore dell’Inter, secondo la ricostruzione de La Stampa, avrebbe sporto denuncia ai carabinieri di Milano a seguito della clonazione di un assegno da ...

Il Gioco d'azzardo di Tria : "C'è l'intesa con Bruxelles" : Accordo 'tecnico' raggiunto tra Roma e Bruxelles. Un via libera annunciato dall'Italia e al momento non confermato da Bruxelles. Solo una forzatura o addirittura un azzardo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria che, logorato dalla trattativa, in questo modo avrebbe voluto mettere all'angolo i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, insofferenti rispetto alle richieste sempre più ...

Gioco d'azzardo - possibile proroga al 30 giugno per le sponsorizzazioni. Un assist all'online? : A livello economico, il mondo dello sport vuole proporre di impiegare una parte degli introiti per l'istituzione di un fondo per la lotta al Gioco d'azzardo patologico. Tutte opzioni che potrebbero ...

Adiconsum Ragusa organizza convegno su Gioco d'azzardo : Adiconsum Ragusa organizza un convegno sul gioco d’azzardo. Oggi, 14 dicembre, alle ore 16 nella sede della Camera di Commercio

Agcai : "I proclami del M5S contro il Gioco d'azzardo sembrano solo un ricordo" : ROMA " Anche questo governo in linea con il vecchio per quanto concerne l'azzardo. Proroga le concessioni e rinvia la sostituzione delle slot di altri due anni. Le lobby hanno fatto arrivare le loro ...

'I proclami del M5S contro il Gioco d'azzardo sembrano un ricordo' : ROMA - "Anche questo governo in linea con il vecchio per quanto concerne l'azzardo. Proroga le concessioni e rinvia la sostituzione delle slot di altri due anni. Le lobby hanno fatto arrivare le loro ...

Palese - Agcai - : "I proclami del M5S contro il Gioco d'azzardo sembrano ormai un ricordo" : ROMA - "Anche questo governo in linea con il vecchio per quanto concerne l'azzardo. Proroga le concessioni e rinvia la sostituzione delle slot di altri due anni. Le lobby hanno fatto arrivare le loro ...

India - scommette il figlio di 3 anni al Gioco d’azzardo. E lo perde : Fino a dove può arrivare la febbre del gioco d’azzardo? In India, fino al punto di scommettere il proprio figlio. E’ accaduto in un piccolo villaggio dello Stato di Bihar dove un uomo, dopo aver perso tutti i suoi averi, ha messo sul piatto anche il figlio di 3 anni in un’ultima, disperata, puntata. E lo ha perso è stato condannato a... 50 addominali. In India il mercato del gioco d’azzardo vale 60 miliardi di dollari, di cui circa la metà di ...

Gioco d'azzardo - nel 2017 cala la spesa in Trentino Alto Adige : TRENTO. E' stata di 260 milioni di euro la spesa per i giochi in Trentino Alto Adige nel 2017, in calo dell'1,9% rispetto ai 265 milioni dell'anno precedente come risulta dall'elaborazione fatta da ...

La Federal Trade Commission americana difende le loot box : "non sono Gioco d'azzardo" : Nel lungo processo che sta portando un sempre maggior numero di istituzioni nazionali a interrogarsi sulle analogie tra gioco d'azzardo e loot box nei videogiochi, ha fatto recentemente scalpore la richiesta della senatrice americana Maggie Hassan, che ha spinto la Federal Trade Commission ad aprire un'inchiesta su questo tema."È tempo che la FTC investighi su questi meccanismi per assicurare che i bambini siano adeguatamente protetti", ...