scuolainforma

: Concorso scuola: titoli valutabili, riserva posti e uscita bando - scuolainforma : Concorso scuola: titoli valutabili, riserva posti e uscita bando - francescomila18 : RT @Sergio25Manzo: Concorso scuola personale ATA, posti per direttori laureati in tutte le Regioni - Sergio25Manzo : Concorso scuola personale ATA, posti per direttori laureati in tutte le Regioni -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Il tanto attesoper lasecondaria di primo e secondo grado del 2019 sancora dubbi in merito. Quali idel 10% dei: cosa significa? Quali requisiti devono avere gli ITP per accedervi? Quando uscirà il? I maestri possono partecipare? (si, potranno. Leggi qui). In quale regione presentare domanda? I precari abilitati, precari non abilitati, i laureati con 24 CFU, i docenti di ruolo che vogliono conseguire un’altra abilitazione o la specializzazione sostegno, sono tutti in attesa non solo delma anche del corso per la specializzazione sostegno. Facciamo luce sui vari quesiti.Valutazione e valorizzazioneIl D.lgs. 59/2017, art.3, prevede che sarà un decreto del Miur a definire la tabella per la valutazione deiaccademici, scientifici e professionali. Talinon potranno costituire oltre il 20% del ...