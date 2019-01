Buchi neri | echi di luce catturati in raggi X | osservazione senza precedenti

meteoweb.eu

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - wblake64 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - giordanoberg : Riflessione _Ripasso:' buchi Neri'....di Stephen Hawking. In cosmologia si as... - zazoomblog : Buchi neri come ‘ingoiano’ la materia che li circonda? La Stazione Spaziale fa luce - #Buchi #‘ingoiano’ #materia… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) MAXI J1820+70 (J1820 in breve), piccolo buco nero sconosciuto agli astronomi fino al marzo 2018, guadagna la copertina di Nature. Lo studio, guidato da Erin Kara dell’Università del Maryland e presentato al 233°convegno dell’American Astronomical Society in corso a Seattle (Washington), ha permesso un’dell’evoluzione di J1820, che si trova a soli 10mila annidalla Terra.GlidiinX – spiega Global Science – forniscono dettagli dell’ambiente che circonda questo buco nero di “massa stellare”, mostrando come l’oggetto emette energia consumando materia. Un processo non troppo diverso da quanto avviene neisupermassicci, che però evolvono nel corso milioni di anni.Nel 2018 la missione Gaia dell’Esa ha intercettato per la prima volta la stella compagna del piccolo oggetto cosmico, consentendo di ...