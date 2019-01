Bimbi con i plaid in classe contro il gelo | Studiare in queste condizioni è

Leggere con i Bimbi? Dà loro un vantaggio linguistico di 8 mesi : Leggere con i bimbi piccoli? Dà loro un vantaggio linguistico di otto mesi. Che potrebbero forse sembrare pochi, ma non lo sono soprattutto se tarati su piccoli con meno di cinque anni. Lo rileva una ricerca della Newcastle University's School of Education, guidata da James Law, professore di scienze del linguaggio. Il team di esperti ha scoperto che le abilità linguistiche ricettive - le capacità cioè di comprendere ...

Migranti - duro scontro tra Conte e Salvini | Il premier : accogliamo Bimbi e genitori | Il vicepremier : Nessuno sbarco | La controreplica : "Vado a prenderli in aereo" : scontro tra il premier e il suo vice sulla vicenda delle navi Sea-Eye e Sea Watch. Il ministro dell'Interno ribadisce la linea dura: "Niente sbarchi". Il presidente del Consiglio replica: "Allora li porterò in aereo"

‘Ma lì c’è Spiderman? Bello avere un amico dall’altra parte del mondo’. Il ponte di 300 Bimbi che si scrivono tra i continenti : “Ciao Felista, quando ho ricevuto la tua lettera mi sono messa a piangere di gioia, ero contenta e commossa, perché ricevere una lettera che viene quasi dall’altra parte del mondo e avere un’amica così preziosa che anche lei sta dall’altra parte del mondo è un’esperienza bellissima”. “Mi piace viaggiare, conoscere altri Paesi principalmente dove stai te. Mi descrivo, sono un po’ bassettina, occhi castani, capelli corti e neri”. ...

Stufa accesa - poi il fuoco Famiglia con due Bimbi sfollata a Valbrona : Una vecchia casa su due piani in centro Maisano è andata completamente distrutta per un incendio ieri pomeriggio che ha impegnato i vigili del fuoco di Canzo, Erba e Como. Fortunatamente gli occupanti,...

Concerto e lotteria benefica a Cervasca per permettere ai Bimbi in Kenya di studiare : Sabato 5 gennaio alle 20,30 nella chiesa parrocchiale di Cervasca, in provincia di Cuneo, si terrà un Concerto benefico pro Kenya del Duo Sivori, in occasione dell'estrazione della lotteria di Natale ...

Salute : in Gran Bretagna a 10 anni i Bimbi consumano più zucchero di un 18enne : I bambini di 10 anni consumano in media più zucchero della quantità massima raccomandata per un diciottenne. E’ quanto emerge dai dati del Public Health England (Phe): la dose ‘tetto’ per i piccoli di quella età è infatti di 20-24 grammi al giorno, ma in media ne introducono 52,2 grammi al giorno, che equivalgono a 13 zollette al giorno, 8 in più rispetto al livello raccomandato. I dati, relativi alle abitudini alimentari ...

Migranti - decimo giorno in mare per Sea Watch : “Condizioni proibitive per 29 adulti e 3 Bimbi” : I profughi di Sea Wtch 3 si apprestano a trascorrere in mare anche il primo dell'anno. Ieri l'ong ha pubblicato un messaggio per lanciare la sua richiesta di aiuto: "Nessun Paese concede l'approdo. Da nove giorni, in condizioni ormai proibitive, a bordo della Sea Watch 32 persone tra cui 3 bambini piccoli". Un’altra nave umanitaria, la Professor Albrecht Penck della ong Sea eye, che ha soccorso sabato 17 persone, si torva nelle stesse ...

Paraguay : Bimbi mettono fuoco d'artificio in bocca al cane - gravi le sue condizioni : Un curioso fatto di cronaca si è verificato in Paraguay, dove un gruppo di bambini, mentre stava giocando con alcuni petardi in strada, ha avvicinato un piccolo cagnolino e, per ragioni sconosciute, uno di loro ha messo in bocca all'animale l'oggetto esplosivo. Quest'ultimo è quindi esploso all'interno della bocca dell'animale, provocando allo stesso delle gravissime lesioni, sfregiandogli tra le altre cose tutto il muso. L'animale ha perso ...

Alghero - il presagio di Michela : “Se mi succede qualcosa i Bimbi devono stare con mia madre” : Michela Fiori, la 40enne madre di due figli uccisa dal marito Marcello Tilloca, lo scorso 23 dicembre, sapeva di essere in pericolo. Oltre a essersi rivolta a un centro per donne maltrattate, la giovane mamma di Alghero aveva fatto un triste 'passaggio di consegne': "Se mi succede qualcosa i bimbi devono stare con mia madre".Continua a leggere

Controlli medici su tutti Bimbi al confine Usa-Messico : Le autorità americane hanno ordinato Controlli medici su tutti i bambini in custodia della Us Custom and Border Protection al confine con il Messico. La decisione segue la morte di un bambino del Guatemala di otto anni, ieri, il secondo caso nell'ultimo mese.Il piccolo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre dove era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con ...

