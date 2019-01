Ufficiale | Pavard è un calciatore del Bayern Monaco

calcioweb.eu

"Posso confermare chearriverà qui il primo luglio del 2019. Ha firmato un contratto di 5 anni". Importante annuncio da parte del direttore sportivo sportivo del, Hasan Salihamidzic che ha ufficializzato l'acquisto del difensore francese dello Stoccarda, Benjamin, per la prossima stagione. Si tratta di un colpo da novanta per il club tedesco, superata anche la concorrenza di club italiani.