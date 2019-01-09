Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 09-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA MARMORATA ALL’ALTEZZA DELL’UFFICIO POSTALE: SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI.INOLTRE E’ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA TRAM 3 TRA OSTIENSE E TRASTEVERE. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI SEMPRE IN CENTRO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA VIA APPIA. A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… DISAGI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE DA VIA PRENESTINA E ALLA VIA APPIA. A PRIMAVALLE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEODOLFO MERTEL: RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. PER UN ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL GRA LA CIRCOLAZIONE RIMANE INTENSA CON CODE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA. PER IL Traffico INTENSO, SI STA SEMPRE IN CODA VERSO IL CENTRO: LUNGO LA VIA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. ANCORA Traffico INTENSO E RALLENTATO SUL GRA: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA MENTRE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA FRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA TUSCOLANA E TRA VIA LAURENTINA E LA Roma ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER IL Traffico INTENSO SUL GRA CODE A TRATTI: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER IL Traffico INTENSO SUL GRA CODE A TRATTI: IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA AURELIA E VIA PONTINA E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, RALLENTATE: VIA AURELIA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, A TRATTI, DA LA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA ARDEATINA; RALLENTATA LA CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA. IN DIREZIONE CENTRO, PER IL Traffico INTENSO, RALLENTATE: VIA AURELIA E VIA DI BOCCEA, DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, VIA CASSIA, ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AL MOMENTO SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA TUSCOLANA, MENTRE SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA ARDEATINA; RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA TIBURTINA ALLA VIA APPIA. DIFFICOLTA’ DI CIRCOLZIONEIN CENTRO PER UN INCIDENTE IN VIA CESARE ...
Traffico Roma del 08-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019 ORE 18:20 gp DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA PIAZZA DELLA ROVERE E PONTE GARIBALDI VERSO IL PONTE TESTACCIO PROBLEMI PER UN INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TRIGORIA IN PROSSIMITà DI PIAZZALE DINO VIOLA AUTO IN COLONNA IN VIA ANASTASIO II TRA VIA AURELIA E VIALE DEGLI AMMIRAGLI VERSO VIA CIPRO, ANCHE QUI A ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17 | 00
VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17:00 (Di mercoledì 9 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER INCIDENTA DA VIA ANAGNINA A VIA APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI DALLA LAURENTINA AL BIVIO PER NAPOLI. INCIDENTE A SUD DELLA CAPITALE: SULLA VIA APPIA NUOVA SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO OLTRE L’AEROPORTO DI CIAMPINO VERSO FUORI CITTA’. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, IN QUESTO TRATTO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALLA VIA ...
romadailynews
LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Casilina rallentamenti tra Metro Alessandrino e Raccordo Anulare > Borghesiana #luceverde - GraziaTerenzi : RT @PLRomaCapitale: #lavori #Roma: via Merulana, dalle 21.00 di oggi e fino alle 06.00 di domani, corsia chiusa al traffico causa #lavori. - romadailynews : Traffico Roma del 09-01-2019 ore 17:00: VIABILITÀ ROMA MEECOLEDÌ 9 GENNAIO 2019 ORE 16:50… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!