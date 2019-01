Ron a Enna e Chiaramonte con il suo Lucio

Jasmine Lennard shock contro Cristiano Ronaldo : “ha detto che mi avrebbe rapita - tagliata a pezzi - messa in una borsa e gettata in un fiume” : Ottimo momento in campo, problemi extra-calcistici. Non è una situazione facile per Cristiano Ronaldo, in particolar modo il portoghese ha dovuto fare i conti con pesanti accuse di diverse donne, oggi nuove rivelazioni shock da parte di una ex fidanzata. Jasmine Lennard parla di stupri e minacce sull’argomento relativo a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e ToRonto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 - data e promo : Michelle Hunziker conduttrice degli show da VeRona? : L'appuntamento con Adrian di Celentano in onda a fine gennaio su Canale5 è certamente il più atteso di questo inizio d'anno: un evento televisivo, che coniugherà show e serie d'animazione, in onda in prima serata da lunedì 21 gennaio. Inizialmente annunciata da Tv Sorrisi e Canzoni per il 7 gennaio, a pochi giorni dal compleanno del Molleggiato che ha appena compiuto i suoi 81 anni nel giorno della Befana ed è stato celebrato con speciali su ...

AstRonomia : il 26 gennaio a Maccarese una serata dedicata alla “Conquista dello Spazio” : Quella di sabato 26 gennaio 2019 è una serata particolare, interamente dedicata alle missioni spaziali, e patrocinata dal Comune di Fiumicino. Il Gruppo Astrofili Palidoro organizza una conferenza presso la Casa Della Partecipazione in Via del Buttero a Maccarese con inizio alle ore 19. La relatrice Chiara Tronci condurrà i visitatori in un percorso affascinante e articolato tra le più grandi missioni di esplorazione spaziale, tra vittorie e ...

Ricerca : il 12 gennaio il volo sperimentale del dRone che trasporta sangue : Dalla vite aerea allo studio sulle dinamiche del volo, Leonardo da Vinci è considerato il precursore del volo, il primo progettista di strumenti e di macchine atte ad alzarsi in cielo. I droni utilizzati da ABzero, azienda spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, incubata al Polo Tecnologico di Navacchio, per trasportare sangue ed emoderivati, rappresentano l’evoluzione altamente tecnologica delle macchine immaginate e progettate da ...

Calcio Estero DAZN - Diretta Streaming e TelecRonisti 8 - 9 e 10 Gennaio : Nonostante per la Serie A TIM e per la Serie BKT sia tempo della pausa invernale, DAZN non deluderà gli appassionati di Calcio in Italia promettendo un inizio di 2019 ricco di sorprese. Dal 3 al 10 Gennaio, infatti, la piattaforma di Streaming trasmetterà almeno una partita al giorno di grande Calcio internazionale, da seguire in Diretta o in modalità on demand. L’inizio della settimana è dedicato interamente ...

Emmanuel MacRon - il suo disastro fa volare il Tg2 sovranista di Gennaro Sangiuliano : Sabato sera il Tg2 Dossier sulla Francia, "Macron, la caduta della grandeur" di Stefano Ziatori ha ottenuto il 10,1 di share, risultato che non veniva conseguito da moltissimo tempo dalla trasmissione. L' approfondimento del telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano ha fatto il botto con un serviz

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : confermato il gigante femminile di Plan de CoRones del 15 gennaio : La FIS ha dato l’ok, per cui il gigante femminile in programma martedì 15 gennaio a Plan de Corones, valevole per Coppa del Mondo di sci alpino 2019, si disputerà regolarmente. La Federazione, questa mattina, ha svolto il controllo della neve della pista Erta, dove le atlete saranno impegnate per la terza edizione di fila, e non ha riscontrato problemi di sorta. La gara anticiperà la due giorni di Cortina d’Ampezzo e proverà a ...

Titanic 7 gennaio 2019 : il capolavoro di James CameRon su Canale 5 - prima parte : ... due giorni all'insegna della grande storia d'amore tra Jack Dawson , Leonardo DiCaprio , e Rose Dewitt Bukater , Kate Winslet , che ha appassionato i cuori di mezzo mondo con sullo sfondo l'immane ...

Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019. Celentano e MacRon - la Befana porta i doni a Freccero : Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019 . Su Rai1 il film Heidi commuove oltre 4,4 milioni di spettatori in attesa della Befana che porta alla ammiraglia di Viale Mazzini il 20,5% di share. Ma il giorno ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : ToRonto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : ToRonto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

Star Wars BattlefRont 2 : il Conte Dooku sarà disponibile dal 23 gennaio : Per chi è rimasto sul campo di battaglia di Star Wars Battlefront 2, DICE ha in serbo alcune novità per le prossime settimane. In particolare parliamo degli eventi XP tripla e l'introduzione del letale Conte Dooku, personaggio apparso Star Wars Episodio 2: L'attacco dei cloni.Come riporta Gamingbolt, Dooku si unirà al roster di eroi tramite l'aggiornamento Darth Tyranus al prezzo di una manciata di crediti. I giocatori potranno anche sbloccare ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 7 all’11 gennaio : confRonto acceso : Un posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Un nuovo anno è iniziato e quello vecchio resta ormai alle spalle di tutti noi, compresi i personaggi e attori di Un posto al sole. Roberto Ferri è sempre più provato dall’assurda avventura vissuta con Vera Viscardi. Intanto, Alberto Palladini […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 7 all’11 gennaio: confronto acceso proviene da ...