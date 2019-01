Offre un passaggio e violenta l’amica a Capodanno | denunciato ragazzo di 20 anni

BlaBlaCar - mamma di 29 anni Offre passaggio : ex soldato prenota tutti i posti - la stupra e la uccide : Doveva tornare a casa per il Natale, dove la aspettava la sua famiglia e la sua bimba di 8 anni . Essendo da sola, ha deciso di condividere il suo viaggio offre ndo un passaggio su Bla Bla Car. Irina Akhmatova, 29 anni , russa, ricorreva spesso al car-sharing, soprattutto per avere compagnia durante i lunghi viaggi: non poteva immaginare che quella sua abitudine si sarebbe rivelata fatale. A rispondere alla sua offerta è stato infatti Vitaly ...

Offre un passaggio con Blablacar - lui prenota tutti i posti - la violenta e poi la uccide : Apparentemente si trattava giusto di un passaggio in auto da Mosca alla città di Tula, ottenuto attraverso l'apposita app BaBlaCar. In realtà si è tramutato in un atroce delitto preceduto da violento stupro. Protagonisti una donna di 29 anni, Irina Akhmatova, madre di una bambina di otto anni, e un ex militare delle forze speciali, Vitaly Chikirev, 39enne, già condannato per stupro.Era il 23 dicembre, e Akhmatova ...