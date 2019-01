Non solo Salah | da Koulibaly a Mané e Aubameyang | l' undici africano è da urlo

Scontri festa Lazio - il portavoce dell’associazione Nazionale Funzionari di Polizia : “la violenza Non è solo legata alla rivalità” : “I fatti di questa notte a Roma sono la dimostrazione evidente che la violenza degli ultras non è semplicemente legata alla rivalità tra tifoserie o incontri a rischio ma si tratta di condotte criminali che cercano di condizionare lo Stato e le istituzioni dello sport.” “Ieri i tifosi della Lazio stavano celebrando l’anniversario della fondazione della loro squadra, non avevano sul posto rivali da fronteggiare e ...

Cannabis - Fontana blocca la proposta M5s : “Non è nel contratto - solo una provocazione” : Il ministro Lorenzo Fontana blocca sul nascere il disegno di legge proposto dal M5s che consentirebbe la coltivazione domestica della Cannabis: "Non è nel contratto di governo, sembra più una provocazione che altro". Applaude, invece, l'associazione Luca Coscioni che chiede di ricostituire l'intergruppo parlamentare e far riprendere l'iter alle Camere.Continua a leggere

Se il voto su Brexit Non dovesse passare - May avrà solo tre giorni per presentare un nuovo piano : Se il 15 gennaio il Parlamento britannico non dovesse approvare l’accordo su Brexit, Theresa May avrà tre giorni di tempo per presentare un nuovo piano. Si tratta però di tre giorni lavorativi del Parlamento britannico: la scadenza potrebbe quindi essere il

Non solo monnezza. A Roma hanno costruito un terribile edificio dentro al Circo Massimo : Ma pensiamo semplicemente che se ci si trova nell'area archeologica urbana più importante del mondo, bisogna che per realizzare nuove volumetrie vengano coinvolti i più importanti progettisti del ...

Inter - Non solo Branzao : come da tradizione Ausilio punta ad un calciatore brasiliano : L'Inter segue con attenzione il calcio brasiliano, oltre ad aver messo gli occhi sul portiere del Cruzeiro Branzao, Ausilio lavora anche per portare in nerazzurro il difensore classe 1999 Lucas Riberio. Secondo quanto riportato dal Giornale in edicola oggi l'Inter vorrebbe un giocatore brasiliano nella sua rosa. Occhi puntati anche sul giocatore del Flamengo Lincoln attaccante diciottenne e Reinier Jesus Carvalho, numero 10 classe 2002 inseguito ...

Chi è stato Paolo Paoloni : megadirettore galattico nella saga di Fantozzi - ma Non solo - : Una parte di quel mondo, gli anni '70-'80 del secolo scorso, gli anni del benessere economico, che non tornerà più se n'é andata per sempre con la morte , avvenuta il 3 luglio del 2017, di Paolo ...

Neurochirurgia mano e Non solo : ecografia è terzo occhio del medico : Roma, 9 gen., askanews, - L'ecografia è il 'terzo occhio' del medico: rappresenta un valido supporto nelle procedure invasive, per esempio guidando il medico nell'esecuzione corretta delle ...

Keita : 'Non penso al riscatto - solo a lavorare. L'Inter andrà sempre meglio' : Il 2018 di Keita Baldé si è concluso alla grande, con il gol vittoria di Empoli arrivato dopo l'assist a Lautaro Martinez decisivo per il successo contro il Napoli. Intervistato su Sky Sport 24 , l'attaccante senegalese dell' Inter ha auspicato un inizio 2019 altrettanto favorevole: "Ho finito bene il 2018, era molto importante vincere soprattutto l'ultima ad Empoli per finire bene ...

Il catalogo di PlayStation Now continua a crescere con Prey - Metro 2033 Redux - Project CARS 2 e Non solo : Con i rumor riguardanti un lancio anche in territorio italiano che si moltiplicano, l'interesse nei confronti di PlayStation Now non può che crescere anche nel nostro Paese. Il servizio nato esclusivamente per lo streaming è cresciuto e si è evoluto permettendo anche il download dei giochi e diventando quindi decisamente più fattibile anche in un territorio che come il nostro non è in grado di garantire una qualità della rete sempre eccelsa. ...

Non solo Fincantieri. Così gli interessi nazionali rimangono indifesi : E' difficile per Francia e Italia capire che stanno giocando con la stessa casacca europea. E spesso, quando si parla di acquisizioni da una parte all'altra delle Alpi, a prevalere sono i cori da ...

Il conduttore Jeremy Clarkson : "La BBC Non dà più lavoro agli uomini. Posti di potere solo alle donne" : LA BBC non è una tv per uomini: ad affermarlo è Jeremy Clarkson, ex presentatore di Top Gear, programma automobilistico in onda sull'emittente britannica. Il conduttore è stato licenziato e, come riportano vari giornali internazionali tra cui il Telegraph, oggi denuncia:Chiunque abbia uno scroto, si può scordare la BBC. Semplicemente non danno più lavoro ai maschi.Non a caso, lo scorso anno Cassian Harrison, ...

Chelsea - la bomba dall’Inghilterra : Non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Disturbi alimentari - Non ci sono solo anoressia e bulimia : cos'è la vigoressia : sono in aumento i casi riscontrati nei ragazzini di 11-12 anni. Oltre alle patologie più conosciute si sta facendo strada...

Non solo Star Trek : quando Morgan Sheppard era un punk in Max Headroom : Star Trek, Streghe, Doctor Who ma anche Max Headroom la prima serie tv a tema cyberpunk ad andare in onda in prima serata su uno dei principali canali statunitensi. La serie arrivò anche in Italia su ...