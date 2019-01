M5S | l' accusa di De Falco | ' È Di Maio che dovrebbe esser espulso | non io'

M5S : via De Falco - De Bonis - Moi e Valli. L’accusa è di «Violazioni dello statuto» : Di Maio: «Fuori chi non sostiene contratto. Al costo di andare tutti a casa». La decisione è stata presa dal collegio dei Probiviri. Per il senatore Ciampolillo è scattato il richiamo

M5S : via De Falco - De Bonis - Moi e Valli L’accusa è di «Violazioni dello statuto» : Di Maio: «Fuori chi non sostiene contratto. Al costo di andare tutti a casa». La decisione è stata presa dal collegio dei Probiviri. Per il senatore Ciampolillo è scattato il richiamo

M5S : espulsi De Falco - De Bonis - Moi e Valli. L’accusa è di “reiterate violazioni dello statuto” : Il Movimento Cinque Stelle ha espulso i senatori dissidenti Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli. Lo rende noto un post del blog delle stelle che pubblica la decisione dei probiviri, arrivata "a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti e...

Manovra - sì a notte fonda del Senato alla fiducia - Bagarre in Aula - ira Pd - M5S accusa i tecnici del Mef : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Le correzioni e i ritardi -...

Caos in parlamento : Malpezzi (PD) accusa Bottici (M5S) di averle messo le mani addosso : Non accennano a placarsi le polemiche sulla manovra finanziaria del governo Conte. Dopo l'ipotesi bocciatura da parte dell'UE e le discussioni dei giorni scorsi, quella di oggi al Senato è stata un'altra giornata pesante, nella quale sono arrivate accuse precise e gravissime. Le accuse Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico, ha utilizzato il momento più solenne possibile, quello del suo intervento al Senato, per lanciare le sue ...

Manovra - Renzi accusa Lega e M5S : “Avete mentito e truffato gli italiani il 4 marzo”. E alla fine cita Lincoln : “Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre ma non potete ingannare tutti per sempre”. Matteo Renzi in aula al Senato conclude così il suo intervento, rivolgendosi al governo citando la famosa frase di Abramo Lincoln. “La realtà vi sta presentando il conto – afferma l’ex presidente del Consiglio – la flat tax c’è solo per gli evasori, il reddito di cittadinanza dispone solo di 3-4 ...

Manovra - bagarre in Senato : rissa tra Malpezzi (Pd) e Bottici (M5S). L’accusa : “Mi ha messo le mani addosso” : Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della Manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni Senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche ...

Fonti M5S tornano ad accusare i tecnici del Ministero dell'Economia : "errori" nel maxiemendamento : Le tensioni tra Movimento 5 Stelle e tecnici del Ministero dell'Economia continuano: dopo il famoso caso della "manina" scatenato da Luigi Di Maio rispetto al testo della pace fiscale, Fonti M5S dell'esecutivo parlano all'Adnkronos di "errori" contenuti nel testo del maxiemendamento, presentato oggi al Senato per la fiducia e arrivato stamane sulla scrivania del governo gialloverde."C'erano emendamenti respinti", dicono i pentastellati che ...

Di Maio - l’uomo che ha accusato il padre : “Ho votato M5S. Ho denunciato perché sui social ho litigato con un grillino” : “Ho votato 5 Stelle alle passate elezioni perché in loro ho visto una immagine credibile e per voltare pagina, come hanno fatto milioni di italiani”. Sono le parole di Salvatore Pizzo, detto Sasà, intervistato da Giuseppe Cruciani a La Zanzara (Radio24). L’uomo, che ha accusato il padre del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio di averlo pagato in nero, nega di aver votato 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza: ...

Giancarlo Giorgetti - l'accusa pesantissima del M5S : c'è il vice di Matteo Salvini dietro il complotto in aula : Un'altra manina a far danni nel Movimento 5 Stelle . L'ossessione di Luigi Di Maio per i complotti stavolta ha basi più solide , l'imboscata dei 36 leghisti sul peculato , che ha mandato sotto la ...

Scontro in aula sul ddl anticorruzione - le opposizioni accusano M5S in aula : "Schedate gli iscritti ai partiti" : Duro contrasto in aula tra l'opposizione e il M5S in merito alle norme sulla trasparenza dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici, contenute nella legge anti corruzione. Fdi-Pd e Leu hanno sostenuto infatti che la richiesta di documentazione che gli organi politici devono trasmettere alla commissione di Controllo e di Garanzia, prevede la consegna degli elenchi dei tesserati e degli iscritti, prefigurando quindi una vera a propria ...

Anticorruzione - l’emendamento della Lega per salvare gli accusati di peculato. M5S : “Non passerà mai” : Era una legge piccola piccola, quattro righe nascoste tra le settanta e passa pagine del faldone che contiene gli emendamenti al ddl Anticorruzione. Solo che quelle poche parole rischiavano di rappresentare una nemesi per il disegno di legge che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha ribattezzato “lo spazzacorrotti“. Si perché quell’emendamento altro non è che un colpo di spugna sul peculato commesso dai politici. Sissignore. A ...

De Falco : ‘Base del M5S con me. Espulsione? Manca accusa’. Renzi : ‘Il condono è uno schifezza - i lettori del Fatto lo sanno’ : “Dimettermi se M5s mi espellerà? Prima di una sentenza credo occorra un processo e prima ancora un’accusa”. Il senatore pentastellato Gregorio De Falco risponde così al capogruppo Stefano Patuanelli e al sottosegretario Stefano Buffagni. “Io difendo l’ambiente, la base del movimento è con me”. “Il condono è una schifezza e i lettori del Fatto che guarderanno questo video lo sanno” commenta Matteo ...

La famiglia Potì querela Lezzi : la senatrice accusa il compianto Vittorio di aver portato Tap a San Basilio. Ancora scontri tra Pd e M5S : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...