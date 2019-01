Inter | due alternative a Barella

Calciomercato Inter - duello col Napoli per Barella : ma solo per giugno : Calciomercato Inter, bagarre per Barella ma affare rimandato- Se c’è qualcosa che si è capito in questa prima parte di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un […] L'articolo Calciomercato Inter, duello col Napoli per Barella: ma solo per giugno ...

Ciclismo - Luca Guercilena : “Vincenzo Nibali è Interessato alla Trek-Segafredo”. Lo Squalo tra due fuochi : Vincenzo Nibali è ampiamente corteggiato dalla Trek-Segafredo, lo Squalo si trova tra due fuochi: accettare l’offerta del team sponsorizzato dalla nota casa italiana produttrice di caffè oppure rinnovare con la Bahrain-Merida? Dilemma importante per il siciliano che deve fare una scelta, probabilmente una delle ultime della sua monumentale carriera. Luca Guercilena, team manager della Trek, ha incontrato Enzo e il suo agente a Milano come ...

San Siro chiuso per due turni - l’Inter non presenta ricorso ma… : la richiesta del club nerazzurro : L’Inter non presenta ricorso per la chiusura dello stadio San Siro per due turni ma fa una richiesta specifica alla Federcalcio e alla Lega Nazionale di Serie A L’Inter non presenterà ricorso contro la chiusura per due turni dello stadio di San Siro per i fatti della partita contro il Napoli, ma chiede di aprire lo stadio ai bambini. Il club nerazzurro ha fatto sapere in un comunicato che non si appellerà contro la decisione ...

José Mourinho - per tornare al Real Madrid vuole due Interisti : chi ha chiesto a Perez : Nel futuro di José Mourinho è sempre più probabile l'approdo al Real Madrid, almeno stando alle indiscrezioni che soprattutto dalla stampa spagnola si fanno ogni giorno più insistenti. Resteranno delusi i tifosi dell'Inter, che sul ritorno dello Special One del mitologico Triplete ci hanno sperato f

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie - possibile duello con l'Inter per Lincoln : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: possibile duello con l'Inter per il brasiliano Lincoln, punta classe 2000 del Flamengo.

Lavorare al Milan - il club è alla ricerca di due International Digital Editor : Il Milan amplia il suo team di collaboratori: si cercano due International Digital Editor per la Media House L'articolo Lavorare al Milan, il club è alla ricerca di due International Digital Editor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - due nomi per il dopo Miranda : c'è Benatia : Stando al Corriere dello Sport , l' Inter sta valutando le alternative in caso di addio a gennaio di Miranda , che spinge per la cessione. Nel mirino del club nerazzurro ci sono Eliaquim Mangala , che può arrivare a parametro ...

Un passo a due con Roberto Bolle. L'InterVISTA - : Roberto Bolle, piemontese d'origine, universale d'adozione. Quarantaquattro anni, è il portavoce dell'arte della danza classica in Italia e nel mondo. Con lui, quella che prima veniva etichettata come una disciplina casta e aristocratica, è diventata amabile e intellegibile agli occhi dei più, con il vantaggio di custodire la sua intrinseca ...

Montagna : Intervento di soccorso per due alpinisti sul Corno Medale : intervento di soccorso ieri sera per due alpinisti, uno di Cremona e uno di Lodi, sul Corno Medale, sopra Lecco: stavano scalando lungo la Via Boga ma ad un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è caduto, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i ...

Un pentito - forse due - e le versioni contrastanti di Interisti e napoletani : La sera di Santo Stefano Un pentito, forse due. E poi i testimoni, una telecamera “privata”, immagini riprese da inquilini di via Novara. E l’informativa degli uomini della pattuglia della vigilanza generica che ha assistito direttamente all’inizio degli scontri. E quella della Scientifica sulle armi sequestrate (una roncola, un coltello, mazze, spranghe). Sono queste le fonti di prova che portano il gip di Milano Guido Salvini a ricostruire ...

Inter - c'è Godin - Skriniar al bivio. Ora i nerazzurri hanno due strade : Un centralone arriva , Godin, , uno andrà via , Miranda, , ma poi che cosa succederà alla difesa dell'Inter? Lo sbarco sul pianeta nerazzurro di Diego Godin può aprire scenari molto differenti per la ...

Inter - Zhang rilancia per Barella : contatto con Giulini e due contropartite : Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport , il presidente nerazzurro Steven Zhang ha avuto un contatto telefonico col collega cagliaritano Tommaso Giulini per comprendere i margini di una ...

Inter - blitz di Zhang : due giocatori al Cagliari per avere Barella : ' Si muove Zhang '. Così apre oggi il Corriere dello Sport a proposito di Nicolò Barella a tutta pagina: 'Il presidente dell'Inter chiama Giulini e non è spaventato dal Chelsea: il rilancio è arrivo, il Cagliari vuole il cartellino di Eder più il ...

Inter - Lincoln e Brazao : chi sono i due talenti classe 2000 nel mirino dei nerazzurri : Centravanti puro, si è rivelato al mondo e anche agli scout più disattenti col Sudamericano Under 17, 5 gol, e il seguente Mondiale di categoria: in quel Brasile faceva coppia con Vinicius, poi ...