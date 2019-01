Ata, i controlli sulle graduatorie di terza fascia si diffondono a macchia d’olio

scuolainforma

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Dopo gli ultimi scandali dei diplomi falsi rinvenuti specialmente in Veneto, le indaginidiAta sid’olio. Gli Uffici scolastici regionali di Toscana ed Emilia Romagna hanno diffuso una nota con oggetto: “Indicazioni verifica graduatoria di circolo ed istituto Dm 640/17 personale Ata-requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti”. Da tempo anche in Piemonte e Lombardia si stanno effettuando intensisui titoli dei candidati supplenti.Titoli falsi candidati supplenti Ata: cosa fare Quando ci si trova dinanzi a dichiarazioni false da parte del candidato Ata, occorre:dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l’ammissione; preliminarmente dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento di esclusione ...