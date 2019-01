Serie A Spal | Viviano | «Sporting? Problemi con la nuova parte tecnica | ora mi rimetto in

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Calciomercato Serie A : torna Muriel - possibile scambio Spal-Chievo : Il colombiano chiuso a Siviglia ha scelto Firenze. Inguaiando i piani di GattusoIl Calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto le danze, ma già alcune trattative hanno infiammato il passaggio tra vecchio e nuovo anno. Quasi tutti ruotano intorno a nomi di attaccanti.Calciomercato, Muriel in riva all’ArnoIl primo colpo lo ha messo a segno la Fiorentina. Dicevamo (qui) dei problemi legati all’attacco di Pioli e le opzioni che potevano ...

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Calcio - Serie A : Milan-Spal 2-1 il finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Serie A - Milan-Spal 2-1 : Higuain salva Gattuso : Il Milan chiude con una vittoria il 2018, battendo 2-1 in rimonta la Spal a San Siro. I rossoneri di Gattuso, ora a -1 dal quarto posto della Lazio, sono andati sotto al 13' per la rete dell'ex ...

Milan-Spal 2-1 - Serie A : Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime - Donnarumma salva il risultato nel finale : L’ultima partita di Serie A del 2018, e anche del girone d’andata, vede il Milan prevalere col brivido sulla Spal a San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da Higuain. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto ...

Serie A - 19° turno : Milan batte Spal 2-1 : 22.23 Il Milan (senza brillare) ritrova gol e vittoria, che mancavano da 4 gare: Spal battuta 2-1 a San Siro.Gattuso respira. Botta e risposta in avvio: l'ex Petagna fa centro dal limite aiutato da un tocco di Romagnoli (13'),Castillejo pareggia (male Costa) con un imparabile sinistro incrociato (16').Al 36' sprecone Bakayoko.Minuto 64:percussione Calabria assist Calhanoglu, Higuain timbra dopo 865 minuti di digiuno. Rossoneri vicini al tris ...

[LIVE] Serie A - Milan - Spal 1-1 Castillejo risponde subito a Petagna [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Suso era l'ago della bilancia: a seconda della sua presenza o meno, Gattuso avrebbe scelto la formazione. Lo spagnolo c'è e quindi Calhanoglu arretra a centrocampo per ...

DIRETTA MILAN SPAL / Streaming video Dazn : a San Siro arbitra il signor Rosario Abisso - Serie A - : DIRETTA MILAN SPAL Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Probabili formazioni / Milan Spal : quote. Donnarumma vs Gomis - il duello fra i pali - Serie A - : Probabili formazioni Milan Spal: ancora tridente offensivo per Gattuso, occhi in particolare su Higuain ma tutta la squadra deve ritrovare il gol.

Serie A - diretta Milan-Spal dalle 20.30 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : MILANO - Dovrebbe essere un Milan a trazione anteriore quello che questa sera tenterà di tornare alla vittoria nell'ultima partita del 2018. I 3 punti contro la Spal sono obbligatori per non perdere ...

Serie A Spal - Semplici : «La forza del Milan non si discute» : FERRARA - "Il Milan nelle ultime gare ha creato tantissime occasioni, per cui non si può parlare di crisi di gioco. E' un momento in cui gira tutto storto, ma la forza della squadra di Gattuso non si ...

Probabili Formazioni Milan – Spal - Serie A 29/12/18 : Probabili Formazioni Milan – Spal, Serie A 29/12/18Milano chiude il sipario del girone di andata della Serie A e lo fa mettendo in luce Milan e Spal. Entrambe le squadre hanno raccolto un punto nell’ultima gara. Le due squadre condividono anche un potenziale offensivo privo di cartucce in grado di cambiare i match.MilanO – Gattuso ha la necessità di ritrovare i 3 punti e dovrà farlo rinunciando a Suso, out per infortunio. Higuain e ...

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Spal : ci sarà spazio per Conti? Diretta tv e orario - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Spal: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due allenatori alla vigilia della 19giornata di Serie A 2018-2019.