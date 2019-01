Samsung come Apple | sul mercato piomba l' annuncio shock | giù le stime trimestrali

Come attivare o disattivare modalità sicura Samsung : Accedere alla modalità sicura può essere la soluzione in diversi casi. Spesso per capire se ci sono problemi, virus o app poco raccomandabili che gestiscono processi in background o che rallentano il dispositivo è necessario leggi di più...

Spopola il 19 dicembre la truffa Iliad sul Samsung Galaxy S9 : come riconoscerla : Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione oggi 19 dicembre, in merito ad una possibile truffa Iliad che pare appunto colpire coloro che hanno deciso di dare fiducia alla compagnia telefonica francese. In particolare, le ultime notizie riportate anche da bufale.net ci parlano di un SMS con cui il pubblico viene invitato ad accedere ad una speciale pagina web, dove sarà necessario rispondere ad alcune ...

Ecco come sarà la nuova interfaccia degli smartphone Samsung : Insieme ai nuovi smartphone che vedranno la luce nel 2019, per l’anno prossimo gli ingegneri Samsung stanno apportando gli ultimi ritocchi anche alla nuova interfaccia grafica che prenderà il posto di quella attuale su moldi dei gadget attualmente in commercio: il suo nome è One UI e, dopo essere stata oggetto di alcune anticipazioni nel corso della Samsung Developer Conference di qualche settimana fa, ora è diventata protagonista di una ...

Un brevetto svela come sarà il notch del display Samsung Infinity-U : Il display chiamato "Infinity-U" ha fatto la propria apparizione in una recente richiesta di brevetto depositata da Samsung presso l'USPTO L'articolo Un brevetto svela come sarà il notch del display Samsung Infinity-U proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite - top con schermo flat : Samsung Galaxy S10 Lite è oggetto di nuove indiscrezioni: diamo un'occhiata a quella che potrebbe essere la pellicola protettiva e a un render dell'intera parte frontale pubblicato dal nono Ice universe. L'articolo Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy S10 Lite, top con schermo flat proviene da TuttoAndroid.

Un video concept ci mostra come potrebbe essere il display del Samsung Galaxy S10 : Il Samsung Galaxy S10 continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi di questa parte finale del 2018. Ecco le ultime sullo smartphone L'articolo Un video concept ci mostra come potrebbe essere il display del Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8s - lo smartphone con il 'buco'/ Superata Huawei : ecco come sarà - IlSussidiario.net : Samsung ha deciso con il suo nuovo modello Galaxy A8s di sbaragliare la concorrenza. sarà infatti il primo smartphone con il 'buco'

Galaxy Note 9 scopri come scattare foto in RAW con il Samsung : Fare foto fantastiche con il telefono Android Samsung Galaxy Note 9 Ritoccare le foto in formato RAW scattate con il Samsung Note 9

Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s : Dalla Cina arriva un'immagine che ci mostra l'aspetto di Huawei Nova 4 e ci svela una possibile interessante caratteristica dello smartphone L'articolo Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Ecco come installare subito Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : È iniziato il rollout dell'aggiornamento a Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che porta anche la nuova One UI. L'articolo Ecco come installare subito Android 9 Pie con One UI su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Smart Switch Samsung : come funziona : In modo particolare per chi ha un computer targato Apple, la sincronizzazione dei dati può risultare abbastanza faticosa se non si ha un iPhone. Chi ha tra le sue mani uno Smartphone Samsung può però leggi di più...

Come sarà il Samsung Galaxy S10 : (Foto: Samsung) Si avvicina il nuovo anno e, con il 2019, anche le prime indiscrezioni sull’ondata di telefoni con la quale si apriranno i prossimi dodici mesi. Tra questi uno dei più attesi è ovviamente il Galaxy S 10 di Samsung, che in queste ore è stato descritto per la prima volta in modo abbastanza accurato da una fonte non ufficiale ma solitamente attendibile. Si tratta di Evan Blass, professionista dei leak ha tenuto fede al proprio ...

Android 9 Pie su dispositivi Samsung permette di impostare la scheda SD come memoria interna : Android 9 Pie porterà sui dispositivi Samsung la memoria adattiva, una funzione introdotta da Google con Android Marshmallow e mai presa in considerazione dal colosso coreano. L'articolo Android 9 Pie su dispositivi Samsung permette di impostare la scheda SD come memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Ecco come fare screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 : Catturare un screenshot su Samsung Galaxy A7 2018 in modo veloce Ecco la guida passo passo per acquisire velocemente uno screenshot su telefono Android