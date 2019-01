Reddito di cittadinanza per 6 mesi a chi decide di aprire un' impresa

Reddito di cittadinanza - occhio alla vostra auto : chi rischia di perdere l'assegno : Uno dei paletti riguarda il possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati da poco. Tetto di 100 euro per i prelievi in...

Crotone 'capitale' del Reddito di cittadinanza : dal 1 marzo sono attese 16mila richieste : Crotone , "capitale" del reddito di cittadinanza : a quanto pare, il comune calabrese sarà quello con il maggior numero di richieste del provvedimento previsto dal governo. A partire dal 1 marzo se ne ...

Reddito di cittadinanza - il sussidio potrebbe andare anche a chi aprirà una Partita Iva : Il Reddito di cittadinanza, strumento nato per combattere la povertà nella nostra penisola, arriverà nelle tasche anche di chi aprirà la Partita iva dopo aver fatto richiesta. L'importo avrà un valore massimo di 6 mesi e per un ammontare complessivo di 4680 euro. Questa è la nuova bozza del decreto che sta circolando in queste ore, che mette nero su bianco anche la stima complessiva delle famiglie in totale che usufruiranno dell'aiuto economico: ...

Reddito di cittadinanza - ecco le otto mosse per avere l'assegno : modificata la platea : Con l'ultima versione del decreto che regola Reddito di cittadinanza e Quota Cento, si delinea meglio la platea e l'entità del futuro sussidio contro la povertà e la...

Reddito di cittadinanza : Crotone sarà la città con il maggior numero di assegnazioni : Crotone , capitale del Reddito di cittadinanza : a quanto pare, il comune calabrese sarà quello con il maggior numero di assegnazioni del provvedimento previsto dal governo. Ma a Crotone sembrano ...

Il Reddito di cittadinanza cambia - le sue storture restano : Roma. Alla fine, l’unica cosa certa rimarrà l’erogazione del sussidio. “Il che non è di per sé un male, io ho non ho nulla contro l’assistenza ai più deboli. Il problema, però, è che se oltre al versamento mensile non c’è nulla, dall’assistenza si passa all’assistenzialismo, e questo non va più bene

Reddito di Cittadinanza : esclusione per chi non accetta una delle tre offerte di lavoro : Il Governo ha chiarito alcuni punti importanti sulla questione del Reddito di Cittadinanza, la misura più contesta della Manovra Economica. Nell'ultima bozza della relazione che accompagna il tanto atteso decreto si evince che i beneficiari del Reddito saranno circa 4.916.786 persone, pari a 1,7 milioni di nuclei famigliari. La richiesta del RdC potrà essere fatta agli uffici postali di persona o anche per via telematica. Anche i Caf potranno ...

Reddito di cittadinanza : tutto ciò che c’è da sapere in dieci domande e risposte : Dai tempi agli importi, dai requisiti agli obblighi del destinatario, dai controlli alle sanzioni: tutto quello che c’è da sapere sul Reddito di cittadinanza...

Reddito di cittadinanza 2019 : requisiti - domanda - durata - sanzioni. I punti chiave : La prima bozza del decreto che dovrà chiarire tutti i punti chiave del Reddito di cittadinanza 2019 è circolata in questi giorni e ha sviscerato diversi punti chiave del provvedimento e le principali modalità con cui sarà attuata la misura di sostegno al Reddito e all’occupazione bandiera del Movimento 5 stelle, qualcosa che sembra essere molto simile all’attuale Rei (Reddito di inclusione). La platea di beneficiari sarà di 4.916.786 persone, ...

Quota 100 sperimentale per 36 mesi - Reddito cittadinanza erogato per un anno e mezzo : La bozza del maxi decreto è giunta al vaglio del Quirinale e al suo interno contiene le due principali riforme: Quota 100 e il reddito di cittadinanza, capisaldi di questo governo giallo-verde. Per ottenere il reddito di cittadinanza sarà opportuno possedere determinati requisiti, tra cui la disponibilità a seguire corsi di formazione professionali. Nelle righe seguenti riportiamo le informazioni che sono state rese note dal noto quotidiano Il ...

Reddito DI CITTADINANZA/ Temporaneità e dote contributiva - le novità positive del decreto : Si avvicina l'approvazione del decreto riguardante il REDDITO di CITTADINANZA, che sarà diverso da com'era stato inizialmente pensato da M5s

Assistenti sociali : "Reddito cittadinanza sfida chiave per welfare" : Roma, 7 gen. (Labitalia) - "C'è tanta concentrazione sulla norma, che è il reddito di cittadinan[...]

Reddito di Cittadinanza : tra i requisiti limite Isee di 9.360 euro : Finalmente buone notizie per tutti coloro che da mesi aspettavano con ansia news riguardanti il Reddito di Cittadinanza, il testo del decreto-legge del 04-01-2019 chiarisce infatti requisiti, modalità e tempistiche per accedere al beneficio. Scopriamo insieme gli aspetti principali di questa misura pensata per combattere la povertà e disuguaglianza sociale e favorire il diritto all’istruzione e alla formazione al fine di facilitare la ...