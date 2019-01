Oggi è l' undicesimo Ascanio day

agi

(Di martedì 8 gennaio 2019) Andare a capire il carattere della rete, il perché un qualcosa, un video, una frase, una foto, diventi virale e altre no, è davvero impresa impossibile. A ricordarcelo ogni anno l’8 gennaio torna puntuale l’Day. Magari molti di voi si staranno chiedendo come mai la vostra bacheca è piena di post che si riferiscono ad un personaggio di nomee perché in molti, perlomeno metaforicamente, gli aprono la porta. Proviamo a spiegare.Esattamente undici anni fa un utente di nome Celestinocamicia pubblica su YouTube il video della canzone “Pariya” del cantante iraniano Shahram Shabpareh, giocando ad “italianizzare” il testo, un po' come facevano meravigliosamente bene i ragazzi del Trio Medusa su Deejay Tv. Il suddetto testo, che in questa rilettura divertente, chiamata tecnicamente ...