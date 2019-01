Milano | la figlia di Riccardo Tacconi | scomparso a Belluno | lancia un commovente appello

Salvini non va al Colle per gli auguri di Natale : "C'è la recita di mia figlia a Milano" : Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarò ben rappresentato' .

Milano - mamma e figlia segregate da mafioso/ Ultime notizie : sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti - IlSussidiario.net : Milano, mamma e figlia segregate da mafioso: sotto protezione dopo 15 anni di maltrattamenti, ma lui continua a cercarle...

Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano - polemiche dopo l'incidente della figlia della Boccassini : L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura

Milano - la figlia della Boccassini investe e uccide un pedone sulle strisce - Polemiche sul capo dei vigili : Un uomo, investito sulle strisce pedonali da uno scooter: la vittima, il medico e infettivologo Luca Voltolin , muore in ospedale. Un tragico incidente stradale come molti altri accaduti a Milano, non ...

Milano - con lo scooter investe 61enne : la figlia dei magistrati Boccassini e Nobili indagata per omicidio stradale : L'incidente all'inizio di ottobre in viale Montenero. L'uomo ferito, il medico Luca Voltolin, era deceduto alcuni giorni dopo il ricovero. Sul posto era intervenuto il capo dei vigili, Marco Ciacci: polemiche

Milano - bimba figlia di coppia gay. Parla uno dei padri : “Tribunale ci dà ragione. Imbarazzante non considerare diritti” : “È Imbarazzante il fatto che non si vogliano considerare i diritti di questi bambini. Dei diritti sacrosanti, sanciti dalla Costituzione e ora messi nero su bianco pure da un giudice”. Reagisce così a Ilfattoquotidiano.it Gianni Tofanelli di fronte alla polemica scoppiata lunedì in Consiglio comunale a Milano. Tofanelli è, insieme al suo compagno, papà di una bimba nata negli Stati Uniti con la pratica della Gpa (Gestazione per ...

Schiaffi alla figlia di un anno "perché nata femmina" : padre condannato a Milano : Violenze anche sulla moglie sposata in Pakistan quando lei aveva 15 anni. Il gup lo condanna a 3 anni e 8 mesi anche per violenze sulla consorte

Milano - ‘schiaffi’ alla figlia neonata e violenze sulla moglie : afgano di 30 anni condannato a tre anni e otto mesi : Calci e pugni alla moglie e ‘schiaffi‘ alla figlia neonata, solo perché femmina. Per questo un uomo di 30 anni di origine afgana è stato condannato a 3 anni e 8 mesi dal Gup di Milano, Guido Salvini. Le accuse sono di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale. Diversi i soprusi subiti dalla donna, sposa bambina a 15 anni in Pakistan. L’uomo ha infatti stuprato più volte la compagna. Durante le violenze, oltre alle mani, per ...