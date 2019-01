L' economia internazionale decelera 

“Liberismo vs protezionismo” : giornata dell’ economia internazionale | : Attanasio: «Il protezionismo una minaccia per la ripresa». Premiati l’imprenditore Antonio Gozzi e l’economista Nicola Acocella

Nasce la “European Bioeconomy University” - un’alleanza internazionale sulla bioeconomia : Le sei principali università europee nel campo della bioeconomia puntano ad unire le forze per sviluppare attività di ricerca, didattica e innovazione in questo settore. A partire da un’iniziativa dell’Università di Hohenheim (Germania), gli atenei coinvolti hanno posto le basi per la nascita del consorzio “European Bioeconomy University“: un’iniziativa che punta a rendere l’economia europea più efficiente ...