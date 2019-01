Il figlio di Ferragni e Fedez per D' Agostino è un bambino ' Progettato su Instagram'

Domenica In - Roberto D'Agostino e la mazzata al figlio di Chiara Ferragni e Fedez : "Progettato per Instagram" : Roberto D'Agostino ha una pessima opinione del piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Ospite a Domenica In da Mara Venier, il fondatore di Dagospia si è prestato al gioco in stile "Befana", dando così un giudizio tra "dolcetto e carbone" a vari personaggi dello spettacolo. Sul piccolo

D'Agostino : "Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez? Un bambino progettato su Instagram" : Durante la prima puntata del 2019 di Domenica In è stato dedicato uno spazio al gossip: Mara Venier, accompagnata dell'esperto sull'argomento Roberto D'Agostino , fondatore del sito Dagospia , ha ...

Fedez e Chiara Ferragni - duro attacco a Domenica In : 'Il figlio progettato per i social' : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate e discusse dello showbiz italiano e anche questo pomeriggio si è parlato di loro in televisione. Nel dettaglio, possiamo dirvi che la coppia è stata al centro di un dibattito durante la puntata di Domenica In, il contenitore del dì di festa di Raiuno presentato da Mara Venier. Dei Ferragnez si è discusso in presenza di Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia e le ...

Roberto D'Agostino senza filtri : "Il figlio di Fedez e Ferragni? Un bimbo progettato per Instagram" : Il giornalista, fondatore del sito di gossip 'Dagospia', dice la sua sull'esposizione mediatica dei Ferragnez, che ad aprile...

Roberto D'Agostino a Domenica In sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni : "Un bambino progettato per Instagram" : Mara Venier ha avuto l'idea di inaugurare la sua Domenica In del 2018 parlando dei principali personaggi del gossip relativo all'anno appena trascorso. La conduttrice per l'occasione si è fatta affiancare da Roberto D'Agostino, fondatore del celebre portale Dagospia, coinvolgendolo nel giochetto "Dolcetto o carbone" in vista dell'Epifania.La presentatrice veneziana ha passato in rassegna i casi simbolo del 2018, a partire dalla nascita di ...

Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole : Ancora una volta Chiara Ferragni si trova a dover rispondere alle critiche di chi la accusa di non essere una buona madre. L’influencer è in viaggio di nozze alle Maldive con il marito Fedez... L'articolo Chiara Ferragni risponde alle critiche per non aver portato il figlio in luna di miele con Fedez. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chiara Ferragni - luna di miele senza figlio : replica su Instagram alle critiche di un fan : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica e i loro scatti pubblicati su Instagram attirano ogni volta l'attenzione di centinaia di migliaia di fan e commentatori, pronti a dare il loro giudizio sui due sposini. Proprio questa mattina, la bella Chiara ha postato un nuovo scatto dove la vedevamo in aeroporto in compagnia del suo amato Fedez, pronti a prendere un volo che avrebbe concesso loro di permettersi ...

Ferragni e Fedez sotto accusa sui social : 'Non rispettate la privacy di vostro figlio' : Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nuovamente nuovamente al centro di un’aspra bufera mediatica. In quanto genitori, sono stati accusati di non rispettare abbastanza la privacy del piccolo Leone. Chiara e Federico, da quando sono diventati genitori del loro primogenito, pubblicano sui social molti scatti di vita quotidiana del figlio, ma questo comportamento spesso viene criticato. Secondo il giudizio di alcuni follower Leone, un domani quando ...

Chiara Ferragni - nuove critiche sul figlio : arriva la risposta della fashion blogger : Chiara Ferragni e Fedez: continuano le critiche sulle foto postate su Instagram del figlio Leone Continuano le critiche nei confronti di Chiara Ferragni e Fedez. I due genitori sono spesso accusati, in quanto condividono spesso le foto del figlio Leone. A detta di molti, la fashion blogger e il rapper non rispetterebbero la privacy del […] L'articolo Chiara Ferragni, nuove critiche sul figlio: arriva la risposta della fashion blogger ...

Fedez e Chiara Ferragni : il figlio parla e lei si spoglia (FOTO) : Chiara Ferragni e Fedez felici: Leone ha detto le sue prime parole Chiara Ferragni e Fedez stanno facendo sognare i loro fan grazie ai continui aggiornamenti sulla crescita di loro figlio Leone, quotidianamente condivisi sui loro social. Giusto poche ore fa il piccolo Leoncino ha fatto un grande passo in avanti, pronunciando le sue prime parole. E’ stato il rapper ad informare di questa meravigliosa notizia i suoi fan, attraverso un ...

Chiara Ferragni e Fedez - le prime parole del figlio Leone : “Ha detto Lady Gaga?”. E i due scoppiano a ridere : In una serie di video su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato i progressi nella crescita del figlio Leone. “Sta iniziando a dire le prime parole” ha spiegato il rapper milanese. Poi la coppia, con ironia, si è domandata se al posto dei tradizionali “mamma” e “papà” il bambino non avesse pronunciato le parole “Lady Gaga“. Video Instagram/Fedez L'articolo Chiara Ferragni e Fedez, le ...

Chiara Ferragni mamma triste su Instagram : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». La risposta della giornalista del Tg5 è una lezione di vita : Lontana da suo figlio, in viaggio, Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto alle mamme: «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». Lei è spesso via per lavoro e...

Chiara Ferragni mamma triste su Instagram : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». La risposta della giornalista del Tg5 è una lezione di vita : Lontana da suo figlio, in viaggio, Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto alle mamme: «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». Lei è spesso via per lavoro e...

Chiara Ferragni mamma triste : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». La risposta della giornalista del Tg5 è una lezione di vita : «Come fate a stare lontane da vostro figlio?». Lontana da suo figlio, in viaggio, Chiara Ferragni su Instagram chiede aiuto alle mamme. Lei è spesso via per lavoro e il suo...