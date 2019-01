Capcom annuncia la DEMO di Resident Evil 2

gamerbrain

: CAPCOM annuncia l’arrivo della 1-Shot Demo per RESIDENT EVIL 2, giocabile su PlayStation 4, Xbox One e PC dall’11 a… - AkibaGamers : CAPCOM annuncia l’arrivo della 1-Shot Demo per RESIDENT EVIL 2, giocabile su PlayStation 4, Xbox One e PC dall’11 a… - GianBll92 : Devile May Cry 5: Capcom annuncia una nuova Demo per Xbox One e PS4 - videogiocare_it : #DMC5 #DevilMayCry5 torna con una nuova demo, in arrivo a febbraio su #PS4 e #XboxOne! -

(Di martedì 8 gennaio 2019) I fan del survival horror avranno finalmente la possibilità di provare in anteprima l’attesissimo2grazie ad uno speciale “evento” che avrà luogo questa settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam.Prova2 dall’ Gennaio 2019 Lasarà disponibile al download solamente tra l’11 e il 31 gennaio, regalando così ai fan la primissima occasione per provare da casa il classico gioco horror in questa veste completamente nuova.La, nominata adeguatamente “1-Shot”, metterà alla prova i giocatori chiedendogli di sopravvivere agli orrori di Raccoon City per solamente 30 minuti. Se i giocatori riusciranno a completare l’obiettivo della missione entro i 30 minuti stabiliti, essi potranno comunque ricominciare la missione e utilizzare il tempo che ...