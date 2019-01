Brusco calo delle temperature | da mercoledì torna il freddo artico

abruzzo24ore.tv

: RT @3BMeteo: Temperature in brusco calo da domani. Vi diciamo dove e quanto durerà il freddo #meteo - meteo_lodi : RT @3BMeteo: Temperature in brusco calo da domani. Vi diciamo dove e quanto durerà il freddo #meteo - 3BMeteo : Temperature in brusco calo da domani. Vi diciamo dove e quanto durerà il freddo #meteo - ross90_ : @LeolucaOrlando1 @QRepubblica Dai @LeolucaOrlando1 di la verità, non ti sta al cuore questo 'tema', il punto è che… -

(Di martedì 8 gennaio 2019) Roma - Quella che si prospetta a breve non sarà un'irruzione di aria polare come quella che ci ha accompagnato nella prima settimana di gennaio, tuttavia iltermico sarà sensibile soprattutto rispetto a questi primi due giorni della nuova settimana che sono stati caratterizzati da clima generalmente più mite sull'Italia e le nevicate potranno cadere fino a quote molto basse. Il frontevero e proprio si addosserà alle Alpi in giornata e nella notte tra martedì e mercoledì comincerà ad entrare sul Mediterraneo formando un minimo di bassa pressione la cui evoluzione verso est richiamerà correnti ancor più fredde dall'area balcanica. I clou dell'irruzione si avrà nella giornata dell'11 gennaio. Mercoledì: Correnti fredde cominciano ad entrare sull'Italia, in parte da nordovest interessando la ...