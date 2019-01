35 anni di Kim Jong-un | 10 cose sul leader nordcoreano anche se non sappiamo se sono

I 35 anni di Kim Jong-un : bilancio di un dittatore da meme : Kim Jong-un (foto: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images) Ne ha combinate di cose per essere un trentacinquenne. Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, oggi dovrebbe compiere gli anni, trovandosi quindi nel mezzo del cammin di sua vita. Bisogna usare il condizionale, perché come spesso capita alle creature mitiche, la data di nascita non è certa: 8 gennaio 1984, dicono le fonti ufficiali, ma c’è da fidarsi? Diciamolo subito: è ...

Dave Grohl è di nuovo nei panni di Satana allo show di Jimmy Kimmel (Video) : «I'm the Devil, I love metal!», cantava Dave Grohl nella fortunata pellicola "Tenacious D e il destino del rock" (2006) di Lyam Linch, quando compariva nei panni del Diavolo per suonare e cantare Beelzeboss (The final showdown) in una divertentissima sequenza. È risaputo, del resto, che il cantante dei Foo Fighters ama particolarmente interpretare ruoli comici anche nei videoclip della sua band (dal nerd disadattato di Breakout agli svariati ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Sebastian Vettel : “Chiudo una stagione complicata - ma ho dato tutto” - Kimi Raikkonen : “Grazie a tutti per questi anni meravigliosi” : Si è chiuso ufficialmente il Mondiale 2018 di Formula Uno, con un GP di Abu Dhabi dai due volti in casa Ferrari. Da un lato Sebastian Vettel termina la gara nella piazza d’onore, a pochi secondi da un impeccabile Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen, all’ultima uscita con la scuderia di Maranello, vede ammutolirsi la sua vettura dopo pochi chilometri e chiude anzitempo la sua domenica. Per Sebastian Vettel, le canoniche interviste ...

Kim Porter è morta/ La storica compagna di Puff Daddy si è spenta a 47 anni : le parole di Viola Davis - IlSussidiario.net : Kim Porter è morta, la storica compagna di Puff Daddy si è spenta a 47 anni: arresto cardiaco dopo settimane di polmonite la causa?

Kim Porter morta a 47 anni. Per 13 è stata la compagna di Puff Daddy : Lutto nel mondo dello showbiz, considerata tra le donne più belle del mondo, per 13 anni, dal 1994 al 2007, Kim Porter è stata la fidanzata del rapper Diddy, conosciuto anche come Puff Daddy. Kim Porter aveva 47 anni ed è morta nella sua casa a Toluca Lake, in California. La notizia è stata data dal sito scandalistico statunitense TMZ e poi confermata da un legale di Diddy. Sempre TMZ ha scritto che la causa sarebbe un arresto cardiaco dopo ...

Kim Porter - è morta la modella storica compagna di Puff Daddy : aveva 47 anni : È stata trovata morta nella sua casa a Los Angeles Kim Porter, modella e attrice statunitense, storica compagna del rapper Puff Diddy. aveva 47 anni ed è morta nella sua casa a Toluca Lake, in California. Secondo quanto riferisce il sito Tmz, poche ore prima aveva chiamato il suo medico perché soffriva da qualche settimana di una forte influenza e presentava probabilmente i sintomi di una polmonite. Al momento però, le cause della morte sono ...