Reddito di cittadinanza | prelievo in contanti | stranieri e proposte di lavoro ovunque

Reddito di cittadinanza - le novità dell'ultima bozza : Approderà a breve in Consiglio dei ministri. Le novità vanno da un allargamento della platea, che raggiunge i 4,9 milioni di persone, all'allungamento dei tempi per accettare un'offerta di lavoro ...

Ilona Staller - l'ultimo capolavoro di Luigi Di Maio : "Ora aspetto il Reddito di cittadinanza" : Ilona Staller, con il dente avvelenato perché le vogliono togliere il caro vitalizio, in una intervista al Giornale se la prende coi grillini. "Questa manovra, atta a tagliare le pensioni degli italiani, rappresenta per i 5 stelle soltanto un modo per continuare a finanziare i propri lauti stipendi.

Reddito di cittadinanza : fino a 3 miliardi a chi lavora in nero : Considerata la geografia dell'incidenza dell'economia sommersa, ha ricordato la Cgia, le regioni che potrebbero ospitare più "furbetti" del Reddito di cittadinanza sono, nell'ordine, Calabria, ...

Reddito di cittadinanza : possibili tagli se perverranno troppe domande : Le domande per il Reddito di cittadinanza, in base alle ultime statistiche, potranno raggiungere un numero considerevole di possibili beneficiari. Infatti, in base alla bozza della relazione di accompagnamento all'attesissimo decreto, sono state stimate circa 5 milioni di persone, potenziali beneficiarie dell’assegno. L’assegnazione del Reddito, nonostante il nome possa far pensare ad una platea ancora più ampia, sarà strettamente collegato alle ...

Carfagna irride il cavallo di battaglia del M5S : “Il Reddito di cittadinanza - per fare solletico alla povertà” : Mara Carfagna contraria totalmente alle scelte del governo, prende in giro il reddito di cittadinanza: “Volevano sconfiggere la povertà, le hanno fatto solo il solletico” Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, ha discusso ieri a Montecitorio dei punti di criticità della Manovra di bilancio, focalizzandosi sulla misura del reddito di cittadinanza proposta dal Movimento 5 Stelle del vicepremier Di ...

Reddito di cittadinanza : platea di 4 - 9 milioni di persone : E' quanto contenuto nella relazione di accompagnamento all'ultima bozza del decreto, che conterrà le modalità di funzionamento del Reddito e la revisione della legge Fornero attraverso l'introduzione ...

Reddito di cittadinanza - buchi nei controlli : banche dati diverse e zero ispettori : Dal primo aprile lo Stato vuole erogare il Reddito di cittadinanza. Ma a tre mesi dall'avvio sono tanti i nodi ancora scoperti. Vanno rilanciati i centri per l'impiego che sono...

Reddito di cittadinanza : sei mensilità anticipate a chi apre un'attività : Con l'uscita della bozza del decreto per il Reddito di cittadinanza stanno emergendo nuovi dettagli interessanti per coloro che vorranno aprire un'impresa. Le persone single che avvieranno attività autonome potranno infatti ricevere sei mensilità anticipate come incentivo. Sono inoltre emerse alcune stime su quante persone dovrebbero aver diritto a ricevere il Rdc e su quale dovrebbe essere la cifra ricevuta da ogni nucleo famigliare avente ...

Reddito di cittadinanza : chi saranno i beneficiari e come funzionerà : Le regole per il Reddito di cittadinanza iniziano a delinearsi: da una parte vengono pubblicate le prime stime sulla platea dei beneficiari e sul numero di famiglie e individui coinvolti; dall'altra si prevedono misure per incentivare le imprese e chiunque voglia far partire una propria attività, rinunciando alla misura.Continua a leggere

Brunetta contro il Reddito di cittadinanza : 'Parlamento eviti scempio economico-sociale' : Con un editoriale su Il Giornale del direttore Alessandro Sallusti, il deputato ed accademico forzista Renato Brunetta ha fatto il punto della situazione sull'approvazione del cavallo di battaglia del M5S, il reddito di cittadinanza. Secondo l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, questa misura, come non poteva essere diversamente, sarebbe ancora in alto mare. Brunetta: 'Il Governo fa un’operazione di illusione' Per Brunetta, il Governo del ...

Reddito di cittadinanza - il piano : "Sei mensilità anticipate per chi avvia un'attività" : Per ora il decreto sul Reddito di cittadinanza non c'è. Ma la bozza sì, e stanno pian piano venendo alla luce alcuni...

Reddito di cittadinanza previsto da aprile per una platea di 5 milioni di italiani : Il Reddito di cittadinanza nel 2019 costerà allo Stato “solo” 7,1 miliardi grazie alla partenza ritardata di qualche mese della misura fortemente voluta dal M5S e inserita nel contratto di governo con la Lega. I cittadini in difficoltà economiche potrebbero iniziare a percepire l’assegno (sotto forma di “carta acquisti” per spese certificate e con precisi paletti) da aprile, come previsto dall’ultima versione del provvedimento frutto del ...

Reddito di cittadinanza - c'è un tetto ai fondi : assegno più basso se arrivano troppe domande : Emergono nuovi dettagli sul Reddito di cittadinanza, dalla bozza ormai (quasi) definitiva del decreto legge del governo. C'è...

Reddito di cittadinanza - chi può chiederlo. La video-scheda : “Sui decreti, ne vedete già tanti in giro, dobbiamo sistemare delle ultime cose, ma il cronoprogramma verrà rispettato: i decreti su quota cento e Reddito di cittadinanza si faranno nei prossimi giorni”. Così il vice premier Luigi Di Maio a margine di una visita all’Aquila. Intanto, nella video-scheda dell’Ansa alcune caratteristiche per l’accesso al sostegno L'articolo Reddito di cittadinanza, chi può chiederlo. ...