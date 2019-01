Non sarà la neve a salvarci dal riscaldamento globale | la fake news del Messaggero

Non sarà l’arbitro a sospendere la partita : oggi il vertice calcio : È il gran giorno Sembra tutto apparecchiato per l’ennesima farsa sulla violenza e sul razzismo dentro e fuori gli stadi. oggi è 7 gennaio e nel pomeriggio si terrà il vertice di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi. Se n’è parlato tanto perché Matteo Salvini – ministro dell’Interno – aveva dichiarato di voler invitare anche i rappresentanti dei tifosi. Dopo la foto che lo ha immortalato con Luca Lucci un capo ...

BEPPE VESSICCHIO Non SARA' A SANREMO 2019/ 'il Festival lo vedrò dal televisore. Va bene così' : BEPPE VESSICCHIO non sarà al Festival di SANREMO 2019: il direttore d'Orchestra ha rivelato a Il Resto del Carlino di non essere stato contattato da nessuno

La voce della Politica Trasporto scolastico e pendolari - il 7 gennaio Non ci saranno interruzioni : Lo ha comunicato il consorzio Cotrab dopo una interlocuzione con l'assessore regionale ai Trasporti, Carmine Miranda Castelgrande. In attesa di una soluzione definitiva saranno utilizzati mezzi ...

Calcio e violenza : al tavolo del governo Non ci saranno gli ultras : Domani a Roma l'incontro convocato dal ministro dell'Interno dopo la morte del tifoso del Varese. Nelle indagini potrebbero aumentare il numero degli indagati -

Legittima difesa - Salvini : 'In Aula Non ci saranno scherzi da M5s' : "Sono sicuro che non ci saranno degli scherzi in Parlamento", quando verrà approvata la legge sulla Legittima difesa. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante una diretta Facebook. "Abbiamo ...

Sanremo 2019 - Beppe Vessicchio Non ci sarà : "Vedo il Festival da casa" : Nei giorni in cui si attende l'annuncio ufficiale dei conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo - i nomi, come già anticipato da Tvblog lo scorso novembre, sarebbero quelli di Claudio Bisio e Virginia Raffaele -, il maestro d'orchestra Beppe Vessicchio ha chiarito in un'intervista alla giornalista Anna Mangiarotti a Il Resto del Carlino se sarà o meno presente sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio.Il toto-Vessicchio ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per maltempo. In gara Non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Non sono finita - le gare di Lake Louise Non saranno l’ultima chance” : Lindsey Vonn sta per tornare in pista dopo aver saltato la prima parte di stagione a causa di un infortunio. La statunitense dovrebbe partecipare alle gare di Sankt Anton in programma nel weekend del 12-13 gennaio oppure si presenterà direttamente nell’amata Cortina d’Ampezzo la settimana successiva. L’infortunio subito al ginocchio lo scorso novembre sembra ormai essere alle spalle e la 34enne guarda al futuro, il debutto ...

"Consumi - sarà l'anno dello 'zero-virgola'". Caro-bollette in arrivo - ma Non si rinuncia a viaggi e smartphone : MILANO - Un Paese polarizzato che si affida a una speranza sempre più ridotta al lumicino. Nel quale, nonostante gli ultimi dati negativi, la truppa di chi prevede un 2019 in accelerazione economica è ...

Maria De Filippi - frecciatina a Sara Affi Fella : 'Giorgia Non bacia il primo che capita' : Maria De Filippi è una di quelle presentatrici che non la manda certamente a dire. Nel corso di una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la padrona di casa ha avuto un dibattito con il tronista Luigi Mastroianni durante il quale lo ha invitato a riflettere sui suoi comportamenti, spesso troppo malpensanti, nei confronti delle corteggiatrici. In occasione di questa riflessione, la De Filippi ha lanciato una frecciatina ...

Juve - Non solo Ramsey : c'è anche Pobga. Sarà un centrocampo super : TORINO - L'idea che si aggira nelle segrete stanze Juventine è quella di una rivoluzione copernicana da allestire in mezzo al campo. Perché l'arrivo di Aaron Ramsey dall'Arsenal non esclude quello di ...

Napoli - i saldi d'inverno Non tirano più : 'Non ci sarà la corsa all'acquisto' : 'Bisogna rafforzare l'economia delle nostre vie cittadine - afferma il presidente Schiavo - perché lì dove c'è commercio migliora la qualità della vita. Spendendo nei negozi sotto casa si dà impulso ...

F1 - la fine dei furbetti? Paddy Lowe : “Regolamento chiaro nel 2019 - Non ci saranno trucchi” : Paddy Lowe, attuale direttore tecnico della Williams, ha manifestato la sua approvazione per il nuovo regolamento aerodinamico della Formula Uno in vista della stagione 2019, sottolineando come i cambiamenti effettuati potranno porre fine ai “trucchi” usati da alcune scuderie per aggirare le regole e fare delle modifiche alle proprie monoposto. Queste le dichiarazioni di Lowe a Motorsport.com: “Le regole sono molto restrittive. Spero che vengano ...