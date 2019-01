Napoli | Kouamé in dirittura d' arrivo Perinetti conferma | C' è l' intesa

Perinetti : «Kouamé? L’intesa col Napoli è abbastanza vincolante» : L’incontro Preziosi-De Laurentiis Christian Kouamé, il ventunenne ivoriano attualmente al Genoa, è sempre più vicino al Napoli. La conferma arriva dal direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti che è intervenuto telefonicamente a Radio Marte. «Con il Napoli c’è un’intesa su Kouamé che può essere definita abbastanza vincolante. Però in queste trattative i dettagli sono molto importanti. È ancora presto, serviranno ulteriori ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Kouame al Napoli - c'è l'intesa» : GENOVA - Giorgio Perinetti , Direttore Generale del Genoa , è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue parole sui movimenti di mercato: ' Kouame ? Sono affari in pista, ma dobbiamo ...

Calciomercato Napoli - Kouamè è azzurro : si attende l’ufficialità : Calciomercato Napoli Kouamè – Dopo Barella, Aurelio De Laurentiis e Giuntoli, hanno messo nel mirino un altro calciatore: Christian Kouamé. Quest’ultima trattativa, sembra essere però molto più semplice di quella intavolata con il Cagliari per Barella. De Laurentiis sa praticamente tutto: a cominciare dall’intenzione di Preziosi di trattenerlo fino alla fine della stagione, passando per il prezzo. Il valore del cartellino, ...

Napoli - si apre la settimana decisiva per Kouamé : Giuntoli incontra gli agenti : Secondo Sky Sport : 'Si prosegue a trattare per Kouamé . In questa settimana Giuntoli dovrebbe incontrare l'agente dell'attaccante per capire lo spazio di manovra. L'idea degli azzurri è di prendere subito il ...

Kouame è del Napoli - ora assalto a Lozano : Giovane, di talento, in ascesa: l'identikit del giocatore ideale è un classico. Un evergreen. [...] Due su tutti, in attesa di sciogliere il nodo relativo a Barella , ventunenne gioiello del Cagliari ...

Calciomercato Napoli - bloccato Kouamé per l'estate : arriverà a luglio : Si tratta di Christian Kouamé, attaccante ivoriano del Genoa che la società partenopea, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe già bloccato con largo ...

Napoli-Genoa - prove di intesa per Kouamé : fissato il prezzo : Secondo Il Corriere dello Sport , esiste un'intesa di massima sulla valutazione del calciatore ivoriano, sulla base di 25 milioni di euro . Una cifra che il presidente del Grifone Preziosi vorrebbe ...

Gazzetta : Napoli - incontro per Kouame e rilancio per Traorè : Obiettivi in Serie A Christian Kouame, ma anche Hamed Junior Traorè. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle trattative di mercato del Napoli, e mette il giovane centrocampista dell’Empoli nella lista degli obiettivi di Giuntoli. Proprio il direttore sportivo azzurro dovrebbe incontrarsi con Perinetti, diesse del Genoa, nei prossimi giorni. Leggiamo le indiscrezioni della rosea: «Il tema della discussione sarà il cartellino di Christian ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Perinetti - dg Genoa : «Kouame - nuovo contatto col Napoli» : L’intervista a Radio Crc Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in diretta a Radio Crc. Al centro delle sua dichiarazioni, il futuro di Christian Kouame e la trattativa per il passaggio al Napoli dell’attaccante ivoriano. «Inizio col dire che nessuno lascia Genoa a gennaio. Magari c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro…». Kouame-Napoli: «Abbiamo avuto un colloquio con i ...