La demo di Devil May Cry 5 è stata tolta dallo store Xbox | ma ne sta per arrivare un' altra

Devil May Cry 5 : a breve demo anche su PS4 : Come probabilmente già saprete è attualmente disponibile una demo di Devil May Cry 5 solamente su piattaforma Xbox.Ebbene anche i fan in possesso di una PlayStation 4 potranno provare il gioco, infatti in un comunicato su Twitter Capcom stessa dichiara come quella lanciata era solamente la prima di una serie di demo che saranno disponibili, e le quali arriveranno anche sulle altre piattaforme.L'account Twitter del gioco ha dunque annunciato che ...

Devil May Cry 5 : disponibile la demo e il preordine per Xbox One : Il preordine e la demo gratuita di Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della nota serie di videogiochi d’azione sviluppata e pubblicata da Capcom, sono ora approdati sul Microsoft Store per tutte le console Xbox One. Descrizione Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell’azione di gioco che i fan stavano aspettando. Dai un’occhiata a una parte del gioco in questa demo con Nero che usa i suoi poteri e il Devil Breaker per ...

Alle 14 : 30 vi diamo appuntamento con la demo di Devil May Cry 5 : COme probabilmente saprete, in occasione dei The Game Awards 2018 è stata confermato il lancio di una demo di Devil May Cry 5 per la felicità di tutti gli appassionati alla saga.Ebbene la demo può già essere scaricata dallo store Xbox e non è chiaro al momento se sarà disponibile per altre piattaforme, per cui vi aspettiamo questo pomeriggio Alle 14:30 per provare il gioco in nostra compagnia.Devil May Cry 5 è programmato per l'uscita l'8 marzo ...

La demo di Devil May Cry 5 è disponibile su Xbox One : ecco i dettagli sulle dimensioni del download : Trapelata ben prima dell'inizio dei The Game Awards 2018, la notizia di una demo esclusiva su Xbox One di Devil May Cry 5 è stata poi confermata durante l'evento, per la felicità di tutti i fan che non vedevano l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della saga.La buona notizia è che la demo è finalmente disponibile nello store Xbox e può ora essere scaricata. Ha un peso di 7,5 GB e può contare su Xbox One X di una risoluzione in 4K. Come ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo in arrivo oggi su Xbox One : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...

The Game Awards 2018 : presentato un nuovo trailer di Devil May Cry 5 - demo presto in arrivo per Xbox : I The Game Awards 2018 si sono tenuti stanotte e ci hanno regalato un nuovo trailer dell'atteso Devil May Cry 5.Come possiamo vedere infatti la demo era già vociferata da qualche giorno prima dell'evento, un post Facebook di Xbox Portugal aveva infatti anticipato che Capcom avrebbe mostrato un nuovo filmato del gioco in occasione dei The Game Awards 2018.Nel trailer, che possiamo vedere di seguito, è stata annunciata la data in cui verrà ...