F1 | Arrivabene ma non solo | la Ferrari pronta a dare il benservito ad un altro ‘pezzo

Arrivabene non rinnova l'accordo con la Ferrari : pronto Binotto come nuovo team principal : Una carriera che lo ha portato fino alla vicepresidenza di una delle più grandi multinazionali del tabacco al mondo. Arrivabene ha gestito anche la visibilità del brand Marlboro dopo l'entrata in ...

F1 - il 2019 della verità per la Ferrari. Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non possono più sbagliare… : Undici anni senza un titolo piloti, e dieci senza un titolo costruttori, rappresentato un digiuno notevole. Figuriamoci in casa Ferrari. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen trionfava a livello personale al termine di un Gran Premio del Brasile da batticuore, mentre dodici mesi più tardi, al termine della gara di Interlagos (ancor più emozionante, se possibile) le lacrime di Felipe Massa venivano mitigate dal titolo per la scuderia, che riuscì ad ...

Tapiro d'oro a Maurizio Arrivabene per non aver vinto il mondiale : Roma, 23 dic., askanews, - Lunedì 24 dicembre, a Striscia la notizia, Canale 5, ore 20:35, Maurizio Arrivabene, direttore della Scuderia Ferrari, riceve il Tapiro d'oro per non aver vinto il mondiale ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il nostro compito è supportare Vettel e proteggere Leclerc. Il tedesco non è un pilota finito” : Siamo nella pausa invernale e i team di Formula Uno sono a lavoro per arrivare pronti all’inizio del campionato 2019, previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), per l’ormai abituale esordio all’Albert Park. Un Mondiale nel quale i cambiamenti non mancheranno: dal punto di vista tecnico vi saranno delle monoposto con caratteristiche aerodinamiche differenti e nello stesso tempo al volante delle stesse le novità saranno ...

F1 – Il ritiro di Raikkonen e la buona prestazione di Vettel ad Abu Dhabi - Arrivabene sereno : “non è andata come volevamo - ma è un bel saluto per Kimi” : Le parole di Maurizio Arrivabene dopo il ritiro di Kimi Raikkonen ed il secondo posto di Sebastian Vettel al Gp di Abu Dhabi Il Gp di Abu Dhabi ha regalato uno spettacolo unico oggi sul circuito di Yas Marina: Lewis Hamilton ha chiuso in bellezza la stagione 2018 di F1 con un’ultima vittoria, davanti a Vettel e Verstappen. Un finale ricco di emozione, con il campione del mondo ed il vice campione che hanno affiancato Fernando Alonso ...

F1 Ferrari - Arrivabene : «Il podio di Raikkonen non è bastato» : INTERLAGOS - Il Gp del Brasile ha visto sul podio anche la Rossa di Kimi Raikkonen, ma il titolo costruttori 2018 è andato ancora una volta alla Mercedes, con cui si congratula anche il team principal ...

F1 - Raikkonen si mette a nudo : 'non sono geloso e giro scalzo per la città. Arrivabene? Il miglior boss mai avuto' : E' sicuramente un privilegio correre per la Ferrari , perché in qualsiasi angolo del mondo sanno cosa sia questa scuderia, conoscono la sua storia, la sua tradizione. Esserne parte mi ha reso ...

