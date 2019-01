Ecco le prime immagini di Game of Thrones 8 e Watchmen

Ecco Amazfit Bip 2 e Amazfit Cor 2 nelle prime foto dal vivo : Amazfit Bip 2 e Amazfit Cor 2, le nuove generazioni degli apprezzati wearable di Huami, sono stati avvistati nelle prime presunte foto dal vivo. L'articolo Ecco Amazfit Bip 2 e Amazfit Cor 2 nelle prime foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Gomorra - il 29 marzo arriva la quarta stagione. Ecco il teaser con le prime immagini dei nuovi episodi : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, e Fandango in collaborazione con Beta Film. I nuovi 12 episodi debutteranno il 29 marzo, come annunciato oggi con il rilascio delle primissime immagini della nuova stagione. Il serratissimo teaser riprende proprio da dove si era chiusa la terza stagione ...

Impresa NASA - Ecco le prime storiche immagini di “Ultima Thule” : l’oggetto più misterioso dello Spazio sembra un Pupazzo di Neve e scatena l’ironia del web [GALLERY] : 1/8 ...

Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT : Ecco le sfide di gennaio! Prime 2 card disponibili! : Introdotti per la prima volta in Fifa 18 Ultimate Team, i FUT Swap Deals, Scambi di FUT, arrivano su Fifa 19! Quest’anno i FUT Swap Deals torneranno più volte nel corso della stagione, ogni mese fino ad agosto, per offrire maggiori opportunità di migliorare la tua squadra su FUT. Come accaduto qualche mese fa dovrai […] L'articolo Fifa 19 Swap Deals – Scambi di FUT: ecco le sfide di gennaio! Prime 2 card disponibili! proviene da I ...

Astronomia : arriva il picco delle prime stelle cadenti del 2019 - Ecco come ammirare le Quadrantidi : Il 2019 inizia con le stelle cadenti di gennaio, lo sciame meteorico delle Quadrantidi, dette anche Bootidi in quanto sembrano sembrano irradiarsi a poca distanza dalla costellazione del Boote: il loro nome deriva da quello del Quadrante Murale, un’obsoleta costellazione cancellata dalle carte celesti e che si trovava tra le costellazioni di Ercole, Drago, Orsa Maggiore e Boote. Il picco è atteso tra il 3 ed il 4 gennaio, ed in genere ...

Terremoto a Catania - il premier Conte 'Ecco 10 milioni per le prime attività di soccorso' : 'Il governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto,...

Amazon Prime Video - Ecco le novità di gennaio : The Romanoffs - in versione doppiata dall'11 gennaio su Prime VideoModern Family - sesta, settimana e ottava stagione dal 17 gennaio su Prime VideoThe Grand Tour - terza stagione dal 18 gennaio su Prime VideoX Makers, Help Kitchen - Prime stagioni da gennaioMentre due delle sue serie di punta, The Marvelous Mrs Maisel e Homecoming, sono in lizza per i prossimi Golden Globe, Amazon Prime Video continua a rinfoltire il suo catalogo anche con ...

Huawei al lavoro su un power bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W : Ecco le prime informazioni : Huawei sarebbe al lavoro su un nuovo power bank da 10000 mAh in grado di ricaricare il nuovo Huawei Mate 20 Pro fino a 40W con la SuperCharge. L'articolo Huawei al lavoro su un power bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W: ecco le prime informazioni proviene da TuttoAndroid.

Ecco le prime informazioni su BlackView BV5500 - un rugged compatto ed economico : BlackView sta lavorando a un nuovo rugged phone, con schermo da 5,5 pollici, design compatto, ottima batteria e un prezzo decisamente accessibile. L'articolo Ecco le prime informazioni su BlackView BV5500, un rugged compatto ed economico proviene da TuttoAndroid.

Natale - tempo di film in casa : Ecco il sito che ti suggerisce i migliori su Netflix e Amazon Prime : Poi la virata verso l'integrazione con i siti sui quali milioni di persone in tutto il mondo seguono serie e pellicole: appunto Netflix e Amazon Prime Video. Bello avere una libreria infinita come ...

Marte : Ecco la sonda InSight nelle prime FOTO dell’atterraggio : 1/5 Credits: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona ...