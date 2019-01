Dopo quindici anni | il geniale easter egg di Nintendo è stato scoperto ancora una volta

eurogamer

(Di lunedì 7 gennaio 2019) A volte il genio si nasconde nelle piccole cose. Ne è la prova vivente il buon Kazumi Totaka, classe 1967, compositore che ha prela sua arte a molti giochie si è divertito a inserire un piccoloegg musicale, composto da una sequenza di 19 note, in molti dei titoli di cui ha realizzato la colonna sonora. Nell'elenco dei papabili mancavaPikmin 2... Almeno fino a questo momento.Bensono passati dalla pubblicazione del celebre strategico in tempo reale sulla piattaforma GameCube, ma c'era qualcosa che non era statasviscerata dai fan della serie, ed era proprio il famigerato motivetto. Ci ha pensato l'utente di Youtube QuoteBalrog, come segnalato dai colleghi di Eurogamer.net: durante una sessione di gioco registrata, unaentrato all'interno di un dungeon senza che la memory card fosse inserita nella console, è apparsa la schermata ...