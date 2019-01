Dl Sicurezza | Rossi | “Toscana ricorre | ci coordineremo con altre regioni e comuni Si sta

Dl Sicurezza - Orlando : 'Indagatemi pure'. Rossi : 'Con una modifica intesa possibile' : La regione Toscana passa ai fatti col ricorso alla Consulta contro il decreto. Nonostante il sostegno alla protesta dei sindaci, il governatore assicura che non ha alcuna intenzione di compiere atti ...

Dl Sicurezza - Rossi sfida Salvini : 'Confrontiamoci in pubblico' : "Sia io che lei dovremmo certamente fare di più per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e per il servizio sanitario. Ma vediamo se ha il coraggio di confrontarsi in pubblico, dove vuole e ...

Decreto Sicurezza - Rossi : “Lunedì via al ricorso alla Corte Costituzionale”. Salvini : “Pensi ai 119mila poveri in Toscana” : Il ricorso della Regione Toscana alla Corte costituzionale sul Decreto Sicurezza è già pronto. Ad annunciarlo è il presidente Enrico Rossi: il testo verrà portato in giunta il 7 gennaio per essere approvato. Rossi dice quindi di schierarsi con i sindaci che si ribellano a una “legge disumana che mette sulla strada, allo sbando, decine di migliaia di persone che così diventano facile preda dello sfruttamento brutale e della criminalità ...

Governatori contro il Decreto Sicurezza. Enrico Rossi : "Regione Toscana farà ricorso alla Consulta" : Dopo i sindaci si muovono i Governatori contro il Decreto Sicurezza. Già ieri Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, aveva detto che sono in corso le valutazioni per un ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento. Decisione che, annuncia il governatore della Toscana Enrico Rossi, sarà presa lunedì in Toscana.contro il Decreto Sicurezza del Governo, infatti, la Regione Toscana farà ricorso ...

Immigrati - rivolta dei sindaci rossi : Orlando e De Magistris non applicheranno il decreto Sicurezza : rivolta dei sindaci "rossi" contro Matteo Salvini e il suo decreto sicurezza. Sono Leoluca Orlando, primo cittadino di Palermo, e Luigi De Magistris, Masaniello di Napoli, a guidare la "resistenza civile" sugli Immigrati. Orlando ha ordinato all'ufficio anagrafe di non applicare le misure che negano